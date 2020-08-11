曾與黎智英訪美 李柱銘：不久就會拘捕我

何俊仁：政權要找人出氣

民主派斥踐踏新聞自由

何俊仁相信，今次黎智英被捕是香港就美國制裁11名中港官員的報復行動，批評警方對傳媒處理手法粗暴；他相信《港區國安法》通過後，黎智英亦不會訪美會見高官，並說外國有自己的議題、政策理念，官員見港人多是表達打氣，不認為真的會被港人游說。何俊仁自言，素來不特別擔心觸碰紅線，「但欲加之罪，現時它（政權）要找人報復出氣，也無得講，都會有危險」。

民主派22名立法會議員發表聯合聲明，強烈譴責警方做法不合比例、踐踏新聞自由，行徑粗暴，「是假借國家安全之名，圖震懾第四權，容不下傳媒自由與多元聲音」；並批評警方國安處高級警司李桂華見記者時，只批准部分傳媒採訪，斥此舉極荒謬，公然審查、侮辱傳媒，民主派要求警方清楚交代此舉是否新規矩。

民主黨批評政府藉港區國安法大幅收緊新聞、言論自由，稱特首林鄭月娥6月底在聯合國人權理事會上說，國安法只針對極少數人，惟至今生效個多月，已拘捕、通緝逾20人，高壓手段對香港帶來難以衡量的寒蟬效應。公民黨表示強烈憤慨及譴責，斥警方高調搜捕行動是製造白色恐怖、高調打壓新聞自由及異見聲音。

民建聯稱支持警方執法

至於建制派，民建聯在facebook稱支持警方依法執法，保障國家安全；該黨葛珮帆更形容拘捕黎智英「大快人心」，形容「是遲來的公義」。經民聯梁美芬稱，雖然國安法無追溯力，但普通法有「持續犯罪」概念，意指以前的行為在國安法生效後仍進行、具持續性。

（港區國安法）