早段跌新低 壹傳媒股價全日反彈1.8倍

因3名執董全數被捕，壹傳媒昨晚發出由非執董葉一堅署名的集團公告，表示事件對集團日常的正常營運並無任何重大不利影響，預計不會對集團的財務狀况造成任何重大不利影響。

黎智英持股71% 單日暴漲3億元

今次被警方引用《港區國安法》拘捕的黎智英，為壹傳媒主席兼大股東，他在壹傳媒持股71.26%股權。除此之外，他私人持有公明織造廠及Lai's Hotel等並無上市。他昨在壹傳媒的持股價值，單日暴漲3.09億元，至4.79億元。按昨日成交計，大部分成交均在昨午錄得，單下午佔3.92億元成交。

去年「淨燒錢」3.5億 黎自墊4億

根據壹傳媒2019/20年報，截至今年3月，壹傳媒手持現金約1.38億元，對比2009年高峰時坐擁現金8.95億元少逾八成。去年其全年經營業務「淨燒錢」約3.56億元，銀行貸款未有加大下，首次由黎智英墊付4億元股東貸款支持，令全年現金淨流出減少至約4792.4萬元。由於壹傳媒3名執行董事全部被捕，當中兩名為授權代表，該集團在港的往來銀行匯豐及星展（香港）會否採取行動收緊信貸，仍待觀望。截至今年3月，其手上貸款2.75億元，為自2012年以來最少，其中一年內到期為1.61億元。

（港區國安法）