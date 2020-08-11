反修例三訪美 內媒轟黎禍港頭目

去年7月與彭斯蓬佩奧會面

自去年初港府提出修訂逃犯條例，黎智英先後於5月、7月及10月訪美，爭取撤回條例，當中黎於7月與美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面，討論修訂逃犯條例最新進展。中國外交部同日發表聲明，嚴正表示堅決反對外部勢力插手香港事務；後來新華社於8月撰文，批評黎智英是「反中亂港」的民族敗類，挑戰國家主權安全。

去年本港爆發連場大規模示威前，黎智英在不同場合呼籲市民上街抗爭，批評修訂逃犯條例破壞香港核心價值，影響遠較《基本法》23條嚴重；後來他接受外媒訪問時，形容自己是「麻煩製造者」，但有良心，又稱早年一直盼望中國改變成為民主政權，後來發現錯了，是妄想，不過他仍然關心中國，故每年參與六四燭光集會。

不同場合籲抗爭 半年內三被捕一票控

黎智英呼籲市民上街反修例，自己亦因上街被捕。翻查資料，黎於半年內已三度被捕，除了昨日被指違反《港區國安法》被捕，黎於今年2月28日遭警方上門拘捕，指其涉嫌參與去年8月31日的非法集會，同時被加控一條涉嫌於2017年刑事恐嚇報館記者罪名；今年4月他與多名民主派人士，涉嫌於去年8月18日、10月1日及10月20日反修例遊行中違反「組織及參與未經批准集會」被捕；另外黎於6月被票控，指他今年參與維園六四燭光集會，涉違反《公安條例》。

（港區國安法）