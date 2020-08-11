蘋果基金捐款進出匿名 警檢文件 5年度收支各近2億 消息：曾助反修例示威者

基金10董事兩被捕

根據公司註冊處資料，蘋果日報慈善基金的登記地址為壹傳媒大樓1樓，屬擔保公司，稅務局資料顯示該基金為《稅務條例》第88條下獲豁免繳稅的慈善機構。壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權自基金於1995年創立便擔任董事至今，其他董事包括壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光及前社長葉一堅等。

根據壹傳媒年報，香港蘋果基金的營運資金由蘋果日報支持，主要目的是為社區內的弱勢社群提供支持及透過多種方式回饋社會，目標為幫助遭遇困難或災害的弱勢人群走出困境。根據基金財務報表，在最新的2018/19年度收取逾3600萬元捐款，而2014/15至2018/19共5個年度的捐款收入則近2億元，惟報表未有交代捐款者是誰，僅指捐款來自團體及個人。消息稱，曾有蘋果日報記者協助涉參與去年反修例示威的人申請基金並獲批，部分人現已離港。本報昨向蘋果日報總編輯羅偉光查詢，至截稿前未有回覆。

除了基金，周達權和張劍虹為壹傳媒及旗下多間公司的董事，包括蘋果日報有限公司、壹週刊出版有限公司等。周達權另與同被捕的壹傳媒動畫公司總經理吳達光，同為壹動畫工作室有限公司董事，該公司另一董事為遭警方通緝的Mark Simon。壹傳媒年報顯示該公司唯一股東為黎智英。

黎兩子公司秘書 地址曾登記壹大樓

同案被捕的黎智英兩名兒子黎見恩和黎耀恩，並非壹傳媒相關人士。公司註冊處資料顯示，黎見恩與黎智英及Mark Simon共同持有華代投資有限公司，登記地址是壹傳媒大樓1樓，公司秘書為力高顧問有限公司。至於黎耀恩，公司註冊處資料顯示他現持有10間公司，大多是他經營的餐廳，全部公司秘書同樣是力高。《東方日報》早前報道，力高今年3月前是以壹傳媒大樓地址註冊，被指涉違反將軍澳工業邨地契條款和涉及租金等利益衝突，至3月底搬至灣仔一幢商廈。公司註冊處資料顯示，力高由黎智英及周達權持有，黎智英及Mark Simon任董事。

明報記者

（港區國安法）