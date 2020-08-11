早料被搜怒大於憂 記者：留下看「去到多盡」

有不願具名的《蘋果日報》資深員工表示，昨早得悉警察搜查報館，本欲返公司察看，卻收到公司短訊着他們勿回公司，且連接駁港鐵站和壹傳媒大樓的接駁巴停開，唯有待在家中看直播，看見警員到採訪部「毫無意義地掃、摸文件」，感覺不好︰「我們的筆記、資料，你（警察）也不懂看，碰來幹什麼？」他表示沒太擔心，港區國安法生效後同事都已考量前途，「如好擔心就在當時離開了」。他決定留下，「只會擔心自己問不到該問的問題、做不到該做的報道」。

有港聞組記者表示，國安法生效後，同事間互相叮囑將敏感資料、聯絡刪走，「我枱頭沒敏感資料」，他們亦曾商議是否要討論日後報道方向，惟最終作罷︰「如討論哪些能報哪些不要報，我們已是『自我審查』。」

國安法生效後已刪敏感資料

他說國安法生效後有4、5名同事離職，認為留下的人都是「看看情况可以去到多盡」，而事件發生後，採訪工作繼續，「新聞仍要出，記者可以做的，便是做好新聞」。

（港區國安法）