回歸後四搜報館 大狀：無「交出令」禁檢新聞材料

警方曾於1989年搜查兩家電視台新聞部，檢去10月1日中國國慶示威原始片段供警方認人，立法局1995年通過「釋義及通則條例第XII部」，為執法機構提供「交出令」（Production Order）檢取新聞原材料，條例生效至今。

指記者可監察警檢搜

大律師黃宇逸表示，警方以搜查令到《蘋果日報》搜查，但沒「交出令」亦不能檢取受法律保護的新聞材料︰「他（警員）可以說不知道哪些是新聞材料，但那處是記者的工作範圍，有合理懷疑物件是新聞材料。」黃宇逸表示，法例沒約章規定警員如何行使搜查令，惟須「合理」：「除非懷疑記者會銷毁證據，否則不應阻止他們採訪或監察。」他又補充，若蘋果日報不同意被搜查，可申請禁制令先封存資料。

「老闆被查 未見過可搜員工物品電腦」

大律師蘇俊文亦表示，被搜查的當事人及其律師「絕對有權」監察執法人員檢走物品，又表示法庭搜查令一般具指向性，如老闆或某高層懷疑犯法，搜查令允許警員搜查他們的辦公室或部分公家地方，「但未見過可以搜其員工的物品、電腦」。

執法部門最近3次搜查報館，包括1999年11月廉署懷疑蘋果日報記者賄賂警員，搜查該報辦公室；2003年5月26日，廉署搜查《忽然一周》，調查記者涉嫌賄賂電影公司職員。廉署亦就「先科造市案」於2004年7月向法院申請14張搜查令，進入《星島日報》、《蘋果日報》、《南華早報》等7家報館及部分記者住所。律政司高級助理刑事檢控專員薛偉成2006年在立法會承認，上述3次搜查並無迫切性。

另外，根據《國安法第43條實施細則》，如要求指定人士提交資料和物料，須由律政司長向原訟法庭提出申請，再向該人送達書面通知，要求回答或提供資料，被要求者不得以違反法規或其他規定的保密責任而不遵從。

（港區國安法）