記協稱如第三世界做法 FCC：港聲譽進入黑暗新階段

8傳媒組織斥嚴重踐踏新聞自由

記協主席楊健興表示,執法部門昨幾乎搜遍壹傳媒大樓每個角落,甚至記者桌面的簿也要揭開,認為無論實際上或觀感上,都是很嚴重地踐踏新聞自由,形容可能只在第三世界、沒有新聞自由的地方會出現這種情况,令人覺得可悲。他說國安法頒布後已看到條文對警方缺制約,但預料不到這麼快,以及行動上來得如此恐怖。

記協、攝影記者協會以及多間傳媒工會等共8個組織發聯合聲明,表示對警方拘捕黎智英及到壹傳媒大樓蒐證表示震驚,要求交代大規模搜查傳媒機構的目的及法律理據。聲明斥警方肆意搜查新聞材料將引起寒蟬效應,令知情者不敢向傳媒揭露黑幕,削弱傳媒的監察功用,嚴重踐踏新聞自由。

FCC:推翻國安法無阻新聞自由說法

外國記者會亦強烈譴責相關行動,認為「標誌着香港的國際聲譽進入黑暗新階段(signal a dark new phase in the erosion of the city's global reputation)」。FCC表示,港區國安法推出時,內地及香港政府多次保證法例只針對極少數人,而新聞自由不會受阻,惟昨日的行動已推倒所有說法。

新聞行政人員協會亦表示高度關注警方昨到壹傳媒大樓蒐證時,有警員翻看記者桌上文件及物品,認為事件引起廣泛關注,當局行動必須確保本港新聞、言論及出版自由不受損害及削弱,促請警方公開交代昨日行動。

報業公會主席甘煥騰表示,公會過去較少批評單一事項,希望政府尊重新聞自由,用專業手法處理問題。他說過去除了六七暴動,警察很少進入傳媒機構搜查,稱今次事件涉及港區國安法,「(搜查) 與新聞自由有無關係並不清楚」,而國安法亦為相對新的法例,難以評論,但認為搜查報館做法並非太好。

(港區國安法)