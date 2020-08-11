「可信任傳媒」准入封鎖線 鄧炳強指是「着數」

外媒網媒被拒入

警：須以往未阻警行動

警方昨在壹傳媒大樓逾百米外拉起封鎖線，並在封鎖線內約數十米、大樓正門大閘外設「採訪區」，惟亦只有部分本地傳媒獲准進入。有記者稱，警方拉起封鎖線後，傳媒聯絡隊成員到處張望，然後走到其旁邊，低聲說是「友好傳媒」帶他進入採訪區，形容是「逐個搭膊頭入去」。當時被拒在外的有香港電台、美聯社、法新社、立場新聞等，警方傳媒聯絡隊向無法入內的傳媒表示，會「揀選一些本地的，其知名度、規模較大的，而且在過往警方行動中沒有對我們造成阻礙或警員安全構成威脅的」。

鄧炳強接受網媒「香港01」專訪時承認，昨日「試行」新措施，稱警察公共關係科會與現場指揮官統籌，協助一些「認為不會對我們構成危險、阻礙的媒體」走近現場。而何謂警方可信任媒體，鄧稱視乎媒體「往績」，如有否作出「警方認為並非專業記者所為的行為」等。鄧否認篩選傳媒或把傳媒分等級，稱是協助可信傳媒多些「着數」。

警稱准入封鎖線為增透明度

鄧炳強：新措施非篩選

昨日警方採訪區位於大樓大閘外，與大樓隔數十米，記者在內只能看到警員等出入。警察公共關係科總警司郭嘉銓昨晚見記者時表示，昨有15間傳媒機構進入封鎖線內的採訪區採訪，稱做法是為「增加警隊工作透明度」，形容讓傳媒進入封鎖線範圍「不敢說破天荒，但做法是比較少有」。郭多次被問准入封鎖線傳媒的準則、為何外媒等機構記者無法內進，他沒正面回應。

港台一度被拒 工會斥擺明篩選

港台昨一度被拒進入採訪區，至約中午12時獲准進入。港台發言人表示，希望警方尊重新聞自由及記者合法採訪權利。香港電台節目製作人員工會斥警方擺明車馬篩選，有違《基本法》賦予的言論、新聞、出版的自由。

記協表示強烈不滿，稱警察公共關係科做法與篩選傳媒無異，嚴重踐踏新聞自由。新聞行政人員協會亦表示強烈不滿，稱篩選嚴重妨礙採訪自由，破壞傳媒與執法人員薄弱的互信，破壞新聞自由。外國記者會（FCC）亦發聲明，斥警方不能只「邀請」喜愛的媒體報道其行動及匯報，如警方可自行決定誰是合法記者，便代表香港新聞自由的終結。

（港區國安法）