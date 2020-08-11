警屢翻記者文件 蘋果指圖檢伺服器 稱不檢新聞材料 李桂華：翻閱掃描為免錯取

明報記者

警方消息稱，昨日檢走物品均與新聞材料無關。多個新聞團體批評，警方搜查記者資料做法侵害新聞自由（見另稿）。

封港聞組採主及政治組記者辦公桌

警方昨於壹傳媒大樓蒐證期間，兩名便衣警於大樓2樓、黎智英及張劍虹辦公室外的編採區，多度翻閱採訪主任辦公桌上的筆記及文件，《蘋果》總編輯羅偉光發現後喝止，惟警員其後繼續，翻閱資料約兩三秒後轉往他處繼續。有目擊警方行動的蘋果員工表示，兩名探員亦曾到財經組，至少5次翻閱員工座位上的記事簿或文件等，他和其他同事喝止。警員一度拉起封鎖線，範圍涵蓋黎智英辦公室外、港聞組採訪主任及政治組記者的辦公桌，蘋果攝記及公司代表律師一度被阻止入內。

李桂華晚上見傳媒時解釋，昨日行動前曾訓示警員要小心處理新聞材料，不可檢取，形容警員翻閱文件是作「雙重測試」，以確保沒檢取新聞材料，而警員是「做scanning（掃描）」，判別文件有否公司印章、標記或信頭，以及是否與案有關，「不是翻箱倒籠」；又稱得悉做法引起懷疑及批評後，已下令停止搜查。

對於在新聞編採區設封鎖線，李桂華解釋因為押被捕人返辦公室，並處理敏感文件期間有人拍照，稱不希望有人繼續拍照以影響辦案、或對當事人不利，故一度設立封鎖線。他又表示，由於不希望影響傳媒運作，故派出多名警員，務求盡快完成蒐證。昨日警方於大樓蒐證6個多小時。

檢25箱證物 蘋果稱包含合同電腦

警方於大樓帶走25箱證物。蘋果報道，警員搜查過人事部、會計部，營業部辦公室，有手提電腦及合同被帶走。兩名蘋果記者表示，警員於4樓、伺服器房外拉起封鎖線，員工及攝記未能入內監察，據悉警方曾要求取走伺服器，但律師以伺服器內或有新聞材料為由拒絕。

李桂華昨接受傳媒提問時沒交代所檢取物品，警方消息人士稱檢走物品與新聞材料無關。

（港區國安法）