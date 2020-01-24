200警進入 《蘋果》總編要求監察蒐證 遭推開警告阻差

總編記者要求出示手令 警員稱已展示

根據《蘋果日報》的直播片段，警隊國家安全處高級警司李桂華進入大樓時，羅偉光上前要求他先出示搜查令，否則須停止搜查，但李稱不行，指法庭批出手令；羅表明公司會提出司法覆核，他們有法律權利，當時未見律師，律師亦未看過搜查令。及後有警員在該報財經組範圍翻開文件及檢視員工枱頭，羅偉光喝止，並詢問警方搜查範圍，警員着他向高級警員查詢，自稱只負責執行。在場記者亦反覆問警員是否有搜查令，警員未有回答，有警員則稱入內前已展示手令。

其後黎智英被押到其辦公室搜查，羅偉光和陳沛敏要求在場監察，與警一度爭持，10多名軍裝警員推開二人，設起更大範圍的封鎖線，「我𠵱家話你知，呢度就係封鎖線！」羅再向警方查詢封鎖線範圍，一名督察級警員向羅喝道：「畀多次警告（你）」，指他妨礙警方工作，「再阻住做嘢就拉你」，更着在場警員拍攝羅。羅稱警方設封鎖線令該樓層員工無法如常工作，再與李交涉，解釋員工正做採訪工作，之後員工才得以返回座位工作。

大樓職員出入被要求出示證件

警方另派出流動指揮車到場，有人在大樓外被警員截停搜查，大樓內職員則被要求出示證件。警員在辦公室多處包括樓梯口拉起封鎖線，不准職員內進，黎智英及蘋果日報社長張劍虹的辦公室亦被橙帶圍封，有警員於門外駐守。

（港區國安法）