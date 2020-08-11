前學民成員被捕 料因參與「攬炒團隊」

前學民李宗澤現職英媒 曾任游蕙禎助理

「香港故事」李宇軒曾邀英議員來港觀選

現年23歲的李宗澤現職英國ITV自由記者，他曾為學民思潮成員，2013年在時任特首梁振英就《施政報告》舉行地區諮詢會期間到場示威，被判非法集結罪成，判處80小時社會服務令。他其後曾任立法會前議員游蕙禎的議員助理、公民黨郭家麒辦事處實習生，一度因曾與梁頌恆、游蕙禎等人衝擊會議室而被禁足立法會。ITV發言人昨確認李宗澤為其自由身記者，稱關注其被捕消息，要求當局釐清事件。

李宇軒曾於去年區議會選舉期間，以「香港故事」成員身分，邀請英國上議院議員組成選舉監察小組，來港到各選區觀察，成員來自澳洲、瑞典、丹麥等地。李宇軒當時形容區選可謂「變相公投」。

團隊曾眾籌外國登報 海外游說

據悉昨日搜捕涉及的「我要攬炒」，本身為連登討論區用戶，其後組建團隊「fight for freedom, stand with Hong Kong」（外界簡稱「攬炒團隊」），曾於去年反修例風波期間發起眾籌並先後在多國報章登全版廣告，分別斥中共多次違反《中英聯合聲明》等，其後與其他組織聯合舉行「主權在民」集會等，並推動英國建立「跨黨派國會香港小組」。

同被捕的周庭，曾為學民思潮發言人，其後加入香港眾志，在香港眾志創黨主席羅冠聰被取消議員資格後，周庭於2018年原欲參加立法會補選，惟因主張「民主自決」同遭DQ。她早前因去年6月21日包圍警總案，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，她決定認罪，判刑須留待審訊完結後處理。

至於另一被捕者、壹傳媒創辦人黎智英，去年出訪美國3次，其中一次與美國副總統彭斯見面，黎亦成為內地官方點名批評的人物。

（港區國安法）