國安警搜壹傳媒 拘黎智英周庭10人 6人涉勾結外國 部分涉串謀欺詐

彭定康蓬佩奧批侵港人權利

港澳辦：須嚴懲反中亂港分子

拘捕行動引起國際關注，前港督彭定康批評，警方是次拘捕及搜查行動，進一步衝擊香港的自由及生活方式，亦是對香港僅餘的新聞自由歷來最橫蠻的攻擊。港澳辦發言人昨午稱，支持警方對黎智英等7人採取的拘捕行動，「對勾結外部勢力危害國家安全的反中亂港分子必須依法嚴懲」。美國國務卿蓬佩奧在Twitter表示，對黎智英被捕的報道深感不安，事件進一步證明中共剝奪了香港的自由並侵蝕了人民的權利。

帶走25箱證物 李桂華：行動無關美制裁

近200名警員昨早列隊到《蘋果日報》所在的將軍澳壹傳媒總部大樓搜查，歷時約4小時，帶走25箱證物，其間有警員翻閱記者座位上的文件，蘋果員工指警方一度沒展示搜查令。警方國家安全處高級警司李桂華昨晚見記者時，被問拘捕行動是否與日前11名內地及特區政府官員和警務處長被美國制裁有關，他強調「絕對無任何聯繫」、「不是政治報復」，反問警方如何在幾日內策劃此行動。

壹傳媒斥警侵新聞自由 強調緊守崗位

壹傳媒發聲明表示，黎智英及集團多名高層被捕，數以百計警員到大樓封鎖搜查，企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖，《蘋果日報》感到極度憤怒，予以最強烈譴責。壹傳媒批評警方公然違規濫權，包括無視法庭搜查令限制，肆無忌憚翻閱新聞採訪材料、限制編採人員活動和履行採訪職務等；強調《蘋果日報》仝人必定緊守崗位，捍衛新聞自由。

警：3人運行組織要求制裁香港

傳媒高層外國戶口財政支持

李桂華昨晚交代案情稱，「警方較早前調查一個團伙，其目的是透過宣傳和積極參與，要求外國或國際組織制裁或封鎖香港，有兩男一女負責在香港運行這個組織，另有一班傳媒高層，利用一個外國戶口，財政上支持這團伙」。他強調，這個團伙在國安法立法後仍積極運作，事件中共拘捕5男1女。他續表示，警方亦收到投訴，指上述涉事的傳媒公司，涉嫌串謀用欺詐手段騙取以低價使用廠房的權利，事件中6名男子被捕，當中兩人亦涉干犯上述勾結外國或者境外勢力危害國安的案件。

警方消息表示，黎智英涉勾結外國或者境外勢力、串謀欺詐及煽動罪。壹傳媒董事周達權及黎智英次子黎耀恩，與下午被捕的李宇軒、李宗澤及晚上被捕的周庭，涉勾結外國或者境外勢力；李宇軒另涉洗黑錢。另外，周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光、黎智英的長子黎見恩，涉嫌串謀欺詐。黎智英、周達權和張劍虹均是壹傳媒（0282）的執行董事。

另外，無綫新聞引述消息稱，李宇軒及李宗澤涉嫌負責網上「我要攬炒」團隊的運作，二人或曾接受資助。李桂華昨晚被兩度追問有關詳情，拒絕披露。根據港區國安法，若觸犯第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，罪成最高可被判囚終身或監禁10年以上。

警方高調搜查壹傳媒大樓，行動期間李桂華兩次見傳媒，稱警員入內時已向負責人展示搜查令，又曾說已作初步審查，指出部分區域如編採部不能搜。不過，搜查期間，曾有探員翻查記者案頭文件，《蘋果日報》總編輯羅偉光一度喝止警員，並詢問警方搜查範圍，要求出示搜查令（見另稿）。

明報記者

（港區國安法）

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