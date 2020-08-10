人大擬修國旗法 升旗須注目禁倒掛

另外，被問到押後立法會選舉的真空期如何處理，譚耀宗稱港澳辦主任夏寶龍已在人大常委會作詳細說明，常委會中有很多意見，一般而言明日閉幕前會通過法例。

今次《國旗法》修訂包括不得倒掛、以有損國旗尊嚴方式升掛國旗，不得隨意丟棄國旗；大型活動結束後，主辦方應妥善處置現場國旗等。譚耀宗稱，今次修訂亦有規範在唱國歌時升旗，眾人須行注目禮並敬禮等，以及升旗後不能任由國旗破損都置之不理。

譚說草案部分內容如城鎮政府要掛國徽，僅限內地適用，未必要在香港本地立法。至於修例是否因香港發生的事，譚稱法例為全國法律，不止規範香港，料規範化是冀提醒市民、日後可處理較妥善。

梁美芬稱，《國旗法》、《國徽法》均曾在香港立法會三讀通過，成為本地法例，故修訂亦要經立法會通過，她相信未來一年「臨時立法會」會通過，並稱法律涉保護國家尊嚴，「無謂因而又去癱瘓立法會」。

曾因倒掛國旗而被判侮辱國旗、區旗罪成的熱血公民鄭松泰相信，人大並非因他而修例，否則無必要將集會後如何處理國旗都包括在內；他認為，今次人大修例是有意將原有灰色地帶、爭議部分，藉巨細無遺的修訂，顯示要全面效忠。

五眼聯盟：嚴正關注立選DQ

另外，「五眼聯盟」澳洲、加拿大、新西蘭、英國外相及美國國務卿發聯合聲明，稱嚴正關注（gravely concerned）香港政府不公義DQ立法會參選人、不符比例地延遲立法會選舉，形容是削弱作為香港繁榮穩定基石的民主進程。聲明表示支持港人在公平、公開、公正的選舉中，選出立法會代表的合理期望，呼籲港府恢復被DQ參選人的資格，盡快選舉；聲明又對北京制定港區國安法「侵蝕港人基本人權、自由表達」表示深切關注。