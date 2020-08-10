棕地長期短租 朱凱廸斥欠規劃

本報記者上周到橫洲一帶觀察，大部分仍為棕地作業，包括露天貨倉、貨櫃車及重型機械停泊場，間中有貨車出入；部分用地有構築物，以鋅板搭建上蓋，亦有部分用地擺放建築廢料。

發展局2016年披露26份橫洲短期租約資料，涉及承租土地面積由32至5430平方米不等，每季租金2930元至43.1萬元。根據地政總署地圖資料，不少短租個案續租至今，例如其中一個案承租1400平方米土地用作汽車修理工場，每季租金11.3萬元。

朱凱廸表示，棕地問題討論多年，政府至今未有安置棕地作業的整套政策及制度，質疑政府經常以棕地發展困難為藉口，忽略及拖延棕地發展潛力，最終影響公眾利益。

陳劍青指橫洲規劃「縮水」

質疑政府向地區勢力讓步

陳劍青表示，據港英政府文件，早於上世紀70年代政府已考慮發展橫洲，研究收回元朗工業村附近土地並納入發展範圍，但最終擱置。他指出，比對政府顧問去年底完成的橫洲報告，橫洲二、三期的發展邊界較原先計劃「縮水」，部分原納入發展範圍的棕地被剔除，質疑政府向地區勢力人士讓步，令橫洲棕地「永續」。