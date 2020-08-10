曾樹和涉橫洲霸地 地署不追租 稱不確定佔用時間 議員指年涉千萬斥放生

明報記者 黃俊鋒 李以莊

政府上月啟動收地程序，展開橫洲第一期公營房屋計劃，然而該用地以北，包括3.8公頃官地在內的17公頃土地，現被用作棕地作業，仍未有規劃。

2016年確認3.8公頃地被佔

稱「在做工夫」蒐證追租

本報2016年報道，反對橫洲棕地大規模建公屋的曾樹和，在橫洲涉嫌霸佔官地經營停車場等多年，規模不斷擴展，土地範圍正位於被政府押後發展的橫洲第二、三期及元朗工業邨擴展計劃一帶。地政總署其後證實，約有3.8公頃政府土地被非法佔用；同年3月執法，圍封當中2.6公頃官地，餘下1.2公頃官地，署方按市值租金，以按季續租形式批出短約，防止再被免費佔用。

針對違規霸佔橫洲官地一事，地政總署當時稱會徵詢法律意見及蒐證，追索租金至申請人開始佔用官地的時間。時任地政總署署長甯漢豪當年在電台節目稱會跟進︰「追溯租金方面，我們仍然在做工夫的。」

事隔4年，本報向地政總署查詢橫洲土地追索租金的進展，署方回覆表示，經調查後無進一步資料確定相關承租人在租約生效日前（即2016年前）已開始佔用該政府土地的確實時間，署方沒足夠證據提出要求。署方表示，涉事土地現仍有14個短期租約用地，其餘皆為空置政府土地。

換言之，該處在2016年前違規霸佔官地不會被追收租金。本報昨致電曾樹和查詢，未能聯絡。

據政府2016年底資料，由政府批出的短期租約用地呎租每月約1.7至3.4元不等，租金最高一幅面積達5430平方米，用作貨櫃場及拖架維修工場，每季租金43.1萬元（見另稿）。

朱凱廸：變相縱容霸地營私

尹兆堅：可藉高空圖片調查

立法會議員朱凱廸表示，地政總署當初予公眾糾正違規霸佔官地印象，最終卻是以拖延策略放生，對此感憤怒。他說署方不追收租金變相是容忍鄉紳長期霸地作私營用途，做法惹人偏袒權貴之感，更大幅削弱地政總署的執法阻嚇力。他稱保守估計，政府於橫洲官地被霸佔所少收的租金，每年達千萬元以上。他續說，政府於橫洲公屋計劃中拖延發展棕地，卻先發展綠化地，反映「地主利益優先」的思維。

民主黨立法會議員尹兆堅直斥地政總署荒謬及徇私枉法，「放生土皇帝」，批評署方以行政手段提供藉口讓權貴甩身。他說橫洲霸地非始於2016年，署方可要求承租人聲明於何時使用，或透過高空圖片作佐證調查霸佔官地時間。他又批評署方未就違規霸地作檢控，質疑署方沒盡力調查。

料棕地可維持十年八載

陳劍青：對被收地村民不公

本土研究社成員陳劍青形容，橫洲是新界其中一處規模最大的非法霸地個案，若地政總署不追索租金，變相鼓勵及助長更多違規霸地行為。他續說，按政府去年底完成的研究報告，橫洲第二、三期發展待2033年才有望落成，「變相令現時橫洲棕地會繼續以這種臨時形式維持多十年八載，對上月底開始被收地的村民極不公平」。

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