facebook禁被制裁者用付費服務 IT界：不能落廣告

未回應政府部門帳戶會否受影響

facebook在2017年曾因應美國財政部的制裁，關閉車臣總統卡德羅夫的facebook及Instagram帳號，今次卻沒有向本港被制裁官員採取相同措施。facebook發言人回覆查詢表示，美國政府制裁政權人物，對其社交媒體帳戶的影響未必完全相同。但facebook未有回應被制裁官員領導的政府部門所開設的帳戶會否受影響。

方保僑指出，禁用有支付行為的服務，代表有關專頁的企業管理平台等工具會被停用，即是不能落廣告，將帖文定為贊助帖文；認為以機構名義開設，如「添馬台」的專頁則不受限制。

另外，網上流傳已停用Twitter帳戶「@carrielam_hksar」的截圖，該帳戶去年開設，但並非林鄭月娥的帳號。