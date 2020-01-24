林鄭：護國安使命光榮 我們無懼 稱國外無資產 駱惠寧：可寄100美元供凍結

子哈佛攻博 特首辦未覆影響否

林鄭月娥早前稱沒有美國資產，但不透露家人的狀况。她的次子林約希正在美國哈佛大學攻讀數學博士，本報昨日向特首辦查詢林約希有否受制裁影響，未有回覆。

本報向律政司長鄭若驊辦公室查詢鄭有否美國資產、會否擔心牽連家人，以及她和丈夫潘樂陶有股份的「安樂工程」進軍美國的計劃。鄭若驊回應稱，美國動用這種絕望和非法的制裁手法，進一步加強她認為自己一直處事正確的信念，又說「與祖國和全國人民相比，我的個人利益毫不重要。為國家服務我感到自豪」，有國家作為強大後盾，她不會被嚇倒。政制及內地事務局長曾國衞回覆查詢時強調，制裁對他完全無影響，他和家人在美國都無資產，「加入得問責團隊，所做的事是為香港和國家，理直氣壯」。

保安局長李家超被美國指在警隊中成立小組執行《港區國安法》，他反駁，美國本身有大量維護國家安全的法律，卻拿香港國安法為藉口，充分反映美國的雙重標準和虛偽，強調「維護國家安全是天經地義的事」。警務處長鄧炳強稱，維護國家及香港的安全是他的責任和榮譽，外國的制裁對他來說毫無意義。作為唯一前官員在制裁名單上的警務處前處長盧偉聰稱，對美國政府蠻不講理、不公平的制裁，表示極度遺憾和憤慨。

陳智思料制裁停留官員層級

多名行會成員稱不怕

行政會議召集人陳智思相信美國的裁制會停在官員的層級，否則中央會大力反制，他在美國有一個單位，但「唔驚」自己會被制裁。回覆本報查詢的行會成員，包括葉劉淑儀均表示不擔心。葉國謙、羅范椒芬、劉業強和湯家驊稱無美國資產。葉國謙稱若美方制裁行會成員，「制裁到夠囉」；羅太認為行會成員應該不會被制裁。劉業強稱，現在中美角力戰不斷升溫，擔心受害的是一般市民。黃國健笑言，有少少美元存款，但毋須擔心，稱如被制裁是榮幸，但自稱「小角色」不配被制裁。