鄭若驊被制裁 安樂購美公司存變數 與潘樂陶共持63%股份

【明報專訊】美國財政部宣布制裁11名中港官員，包括本港律政司長鄭若驊，她與丈夫潘樂陶共同持有本港上市公司安樂工程（1977）63%股份；安樂工程今年3月公布以2.78億元收購紐約電梯工程公司51%股權，但發股東通函時間已由5月底推遲至8月底，現在鄭若驊被制裁，有分析員相信有關交易或難以進行，但仍要視乎美國怎界定鄭在安樂的角色。對於會否擔心牽連安樂工程的收購及進軍美國計劃，鄭若驊昨日未有正面回應；安樂工程則透過公關回覆「公司暫時未有回應」。另外，被納入制裁名單的保安局長李家超及警務處長鄧炳強為機場保安有限公司董事。對於公司會否受影響，行政總裁張德強對本報查詢表示：「No Comment（不予置
安樂工程：暫無回應
去年7月上市的機電工程公司安樂工程由潘樂陶創辦，雖然公司主力業務在中港澳，但今年4月潘樂陶曾表示計劃在今年加強海外發展業務。公司在2019年年報也透露，會以市場規模較大及價格水平較高的海外地區如美國為目標。安樂工程亦在3月底宣布，擬透過從事投資控股業務的美國子公司Anlev（US）LLC，斥2.78億元收購美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric的51%股權，但發通函時間已推遲至8月底。由於鄭若驊被列入美國制裁名單，交易能否成事未可料。
券商分析：
料交易難進行 視美如何界定鄭若驊角色
一名港資券商不具名分析員表示，因涉及政治風險，相信交易難進行，分別只不過是安樂工程主動放棄收購還是對方拒絕，但他同時指出，這亦要取決於美國當局怎樣界定鄭若驊在安樂工程的角色。
根據安樂招股書，潘樂陶透過家族信託The Otto Poon Family Trust持股63.48%，該家族信託由匯豐的HSBC International Trustee Limited所託管。而去年招股期間，公司未有提及鄭若驊的角色及權益，直到上市當日，港交所權益披露才顯示，鄭若驊以配偶身分，被視為與潘樂陶共同持有該批股份。
就鄭若驊未有就持股申報權益，當時律政司公共關係及新聞組回應稱，鄭若驊只是按證監會《證券及期貨條例》而視為「當作持有的權益」（deemed interests），不代表其擁有實際利益，亦不享有股息和股東權利，因此不需要申報。該分析員稱，如果安樂能證明鄭若驊沒有從公司中獲得任何利益，以及她不是家族信託的發起人和受益人，那仍有可能不受制裁影響。
李家超鄧炳強為機場保安公司董事
另外，根據機場保安有限公司網頁及公司註冊處上的資料，被納入制裁名單的李家超及鄧炳強，因其身為保安局長及警務處長的身分，同為該公司的董事。不過，該公司只有機管局及財政司司長法團兩名股東，兩人並非股東。
該公司網頁顯示，曾派員工赴美接受由美國航空公司提供的培訓，及去年在美國邁阿密舉行的國際航空運輸協會航空保安世界會議，而目前亦有就移動式X-ray行李檢查系統拖車等裝備招標。有消息人士表示，該公司購買裝備時會全球招標，過往亦曾有購入過美國裝備，但因裝備日新月異會不斷更新，估計該公司會考慮情况發展而預先作出計劃。他又認為兩人被制裁對公司參與培訓或會議等海外活動影響不大，因中國本身亦是國際民航組織的重要成員。