鄭若驊被制裁 安樂購美公司存變數 與潘樂陶共持63%股份

安樂工程：暫無回應

去年7月上市的機電工程公司安樂工程由潘樂陶創辦，雖然公司主力業務在中港澳，但今年4月潘樂陶曾表示計劃在今年加強海外發展業務。公司在2019年年報也透露，會以市場規模較大及價格水平較高的海外地區如美國為目標。安樂工程亦在3月底宣布，擬透過從事投資控股業務的美國子公司Anlev（US）LLC，斥2.78億元收購美國電梯工程公司Transel Elevator & Electric的51%股權，但發通函時間已推遲至8月底。由於鄭若驊被列入美國制裁名單，交易能否成事未可料。

券商分析：

料交易難進行 視美如何界定鄭若驊角色

一名港資券商不具名分析員表示，因涉及政治風險，相信交易難進行，分別只不過是安樂工程主動放棄收購還是對方拒絕，但他同時指出，這亦要取決於美國當局怎樣界定鄭若驊在安樂工程的角色。

根據安樂招股書，潘樂陶透過家族信託The Otto Poon Family Trust持股63.48%，該家族信託由匯豐的HSBC International Trustee Limited所託管。而去年招股期間，公司未有提及鄭若驊的角色及權益，直到上市當日，港交所權益披露才顯示，鄭若驊以配偶身分，被視為與潘樂陶共同持有該批股份。

就鄭若驊未有就持股申報權益，當時律政司公共關係及新聞組回應稱，鄭若驊只是按證監會《證券及期貨條例》而視為「當作持有的權益」（deemed interests），不代表其擁有實際利益，亦不享有股息和股東權利，因此不需要申報。該分析員稱，如果安樂能證明鄭若驊沒有從公司中獲得任何利益，以及她不是家族信託的發起人和受益人，那仍有可能不受制裁影響。

李家超鄧炳強為機場保安公司董事

另外，根據機場保安有限公司網頁及公司註冊處上的資料，被納入制裁名單的李家超及鄧炳強，因其身為保安局長及警務處長的身分，同為該公司的董事。不過，該公司只有機管局及財政司司長法團兩名股東，兩人並非股東。

該公司網頁顯示，曾派員工赴美接受由美國航空公司提供的培訓，及去年在美國邁阿密舉行的國際航空運輸協會航空保安世界會議，而目前亦有就移動式X-ray行李檢查系統拖車等裝備招標。有消息人士表示，該公司購買裝備時會全球招標，過往亦曾有購入過美國裝備，但因裝備日新月異會不斷更新，估計該公司會考慮情况發展而預先作出計劃。他又認為兩人被制裁對公司參與培訓或會議等海外活動影響不大，因中國本身亦是國際民航組織的重要成員。

明報記者