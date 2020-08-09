美詳列官員個人資料 私隱公署批起底 認無法要求移除

林鄭估計資料源自申訪美簽證

特區政府發言人昨嚴厲譴責美國政府故意公開政府官員的個人資料，「此等差劣的行徑等同國家級認可的『起底』行為」，會保留採取法律行動的權利。政制及內地事務局長曾國衞回覆本報查詢，批評美國作為「所謂民主自由和尊重人權的國家」，卻肆意起底，「無道德底線」，會與私隱專員公署和律政司研究採取適當行動。

個人資料私隱專員公署回應稱，美國財政部的公布出自聯邦公報，猶如特區政府的憲報，與一般網上帖文不同，故沒有由第三方要求移除內容的餘地。公署稱，美國財政部是次披露當事人的資料，明顯是過度披露和不必要，形同起底；有可能導致個人資料被非法使用，對當事人造成極大滋擾。公署強烈呼籲各界不要不當使用及轉載，否則有可能違反私隱條例及構成刑事罪行。

林太昨在facebook出帖回應稱，估計護照號碼無被披露的官員，或因近年沒申請訪美簽證。她稱，若推測準確，質疑把申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途，「有否違反人權的保障，值得商榷」。她說「順帶一提」，其訪美簽證有效期至2026年，「既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了」。