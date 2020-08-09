港府：美制裁卑劣 研措施回應 邱騰華：必損港美經貿 劉兆佳料中方對等反制

蓬佩奧：傳達清楚信息

中聯辦：美打錯了算盤

根據特朗普上月中簽署的行政命令內容，相關部門在15天內需開始執行中止或取消美國對港差別及優惠待遇的措施，制裁只是其一，其他未公布落實的措施包括特區護照與中國護照的待遇看齊、中止港美引渡協議等（見表）。美國國務卿蓬佩奧在財政部公布制裁名單後發聲明表示，制裁行動傳達清楚信息，香港當局的行動令人無法接受，並違反中國在一國兩制及《中英聯合聲明》的承諾。

美國前晚出手後，昨日最先回應的是中聯辦，稱如果美國認為「所謂制裁」能讓中國人妥協，「那他們是弄錯了時代、打錯了算盤」。港府在中聯辦發稿後，至昨午12時35分發出英文稿回應，下午3時09分再發中文稿，嚴厲批評美國制裁中港官員的行為，形容為「卑劣及無恥」。政府發言人稱，港府會全面支持中央政府採取反制措施。

外交部駐港公署隨後亦發聲明，對制裁表示極度義憤和強烈抗議，稱任何干預勢力「都難逃搗亂、失敗，再搗亂、再失敗的命運」。港澳辦聲明指出，美方抹黑攻擊及推出涉港法案是「顛倒黑白」。內地有關當局發出的回應均未有提及任何行動。

邱稱在港美企無所適從

邱騰華昨日在商台節目《政經星期六》批評美國針對中港官員的制裁行動橫蠻無理、欠合理原因。他說，特朗普公布的行政命令中，有3項涉及軍民兩用的貨物和技術出口，若美方取消便利措施，對香港科研或多或少有影響。他在節目後又表示，美方針對本港的制裁必然影響港美間的經貿，令很多在港美國企業無所適從，美國若單方面採取不合理行動，最終會影響美國企業。他說當局會考慮有什麼措施必須要做作回應。

在制裁名單上的政制及內地事務局長曾國衞表示，要觀望國家有何反制安排，港府會配合。行政會議召集人陳智思料中方一定會反制裁美國官員。他相信在美國總統選舉期間，中美雙方都會「你來我往」。問到會否擔心美國出動金融制裁的「核子手段」，陳智思稱，美國在港有很多公司，首當其衝一定是美國公司。行會非官守議員亦發稿指出，美國的制裁行徑損害港美關係，對此感到非常遺憾。

劉：制裁未完 旨在找麻煩

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，美國現階段不會作出嚴重損害其自身利益的制裁手段，但一定陸續有來。他說，中方已知美方的制裁措施旨在「找麻煩」，認為中方只會作對等而合乎比例的反制措施。他認為，制裁美國官員的作用不及美國制裁中港官員般大，故不排除中方有其他措施。

廠商會：難料美下一步

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌形容，中美互相要求關閉對方在當地的總領事館時，已代表兩國已「擘面」，他認為美方現時採取任何措施，亦無法改變中方任何行為，他估計，中方不會對美國的制裁行動有特別的反制回應。

中華廠商會回覆本報稱，暫未知制裁官員所涉層面，亦難預測美國的下一步，廠商將會密切了解事態發展，以評估對工商界的影響。

明報記者

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