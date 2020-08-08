民研調查：非民主派35%反對立選DQ

整體63％反對

學者：保守市民也不滿

香港民研的「我們香港人」計劃於本月3日至前日（6日），以電郵訪問市民是否支持選舉主任DQ 12名參選人的決定，收集9114份樣本，當中8832人回覆，63%表示反對，31%支持。調查劃分民主派支持者及非民主派支持者，後者有59%支持有關決定，35％反對。

香港恒生大學社會科學系助理教授鄧鍵一認為，35%非民主派支持者反對DQ，比例不小。他分析，過去DQ情况「紅線」清晰，多為針對港獨支持者，惟是次選舉主任DQ參選人的原因多樣化，且以往能夠參選的議員，甚至幾乎整個政黨都無法參選，做法與過往不一，令非建制派中立場較保守的市民都不能認同。他認為，調查結果顯示，非民主派對大是大非的事件亦有不同看法，認為政府須留意較保守的市民也非鐵板一塊，並不一定支持政府所有決定。

六成人不滿政府抗疫表現

香港民研亦就市民對疫情的看法做調查，在7月30日至8月6日的一周中，有60%至66%的受訪者對政府應付疫情的表現表示不滿；就復工、重開公共設施、復聚及飲食業復業的意見，在7月27日至8月6日期間，僅6.8%至12.4%人士認為以上4個範疇可以復常，香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝稱數字仍處於較低水平，7月初疫情未再次爆發時，曾有六成人認為適合撤銷限聚令。