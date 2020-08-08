人大開會商立會真空期 譚耀宗：聽到社會傾向議員「續任」

民主派商應對未有結論

朱凱廸：需研如何製最大麻煩

多名「抗爭派」早前要求民主派議員拒絕加入「臨立會」，早前表達有意出戰教育界的北區區議員蔣旻正昨亦發帖文，要求民主派議員集體總辭，稱如現任議員留任、加上部分人遭「DQ」未能過渡，臨立會只是中共的「傀儡議會」。蔣又稱，民意授予現任議員4年任期，如加入臨立會，「直接些說，就是出賣香港人」。

民主派昨午開會商討，議會陣線朱凱廸其後表示，是否加入「臨立會」，要判斷哪條路為中共製造最大麻煩，若中共不欲民主派「攪局」，派多些人做「頂心杉」能產生更大張力；但如中共最緊張是面子，「集體杯葛落中共面也絕對值得做」。

蔡子強：

縱總辭亦需闡議會路線立場

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，「抗爭派」提倡總辭會對民主派構成壓力，但實際仍要視乎人大方案民主派是否「啃得落」，包括被拒參選的現任議員可否過渡，及會否加入要認同港區國安法等條款的確認程序。蔡子強料未來一年是看守議會，如處理23條、政改等政治敏感議題「道理上很難講得通」；他並稱政黨倘總辭，也要回應長遠而言如何看議會路線。

譚耀宗昨稱，沒聽到強烈聲音稱民主派議員會杯葛真空期會議，這應由個別政黨或人士自行決定，無人可勉強。被問到如杯葛有何後果，他說不回應假設問題。除譚耀宗外，昨出發到北京列席常委會的包括基本法委員會副主任譚惠珠、港區人代李應生、黃友嘉、陳勇和黃均瑜。