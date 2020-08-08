美制裁林鄭夏寶龍11官員 凍結資產禁交易 劉兆佳：料無意推金融手段「加辣」

鄭若驊李家超鄧炳強曾國衞在列

11名遭制裁官員包括特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、政制及內地事務局長曾國衞、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、國安委秘書長陳國基；內地官員則包括屬國家領導人級別的全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，及駐港國安公署署長鄭雁雄。

財政部出手 公開被制裁者個人資料

今次制裁由美國財政部出手，主要涉凍結在美國資產（見另稿），暫未提及其他部門的限制，如美國入境簽證安排等。財政部並公開眾官員的出生日期、住址、身分證號碼等個人資料，惟部分資料已過時，舉例網站上公布林鄭月娥的住址，實為政務司長官邸；網站列出曾國衞的住址，本報查冊得悉，曾國衞於2009年已賣出該單位。

至於制裁理由，有8人被點明指與港區國安法有關，舉例林鄭月娥被指有份制訂、實施港區國安法；鄧炳強是因負責拘捕、羈押港人；李家超則是因設立新的警察小組執行法例。專責處理國家安全案件的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，及港府國安委部分成員，如政務司長張建宗、財政司長陳茂波，則未在制裁之列。

美財政部聲明稱，今次是根據總統上月簽署的行政命令採取制裁，並稱嚴苛的港區國安法近日在港實施，不止削弱香港自治，亦侵害港人權利，包括條文容許內地國安部門可免責在港行事，以及強制在港學校推行國安教育等。

劉：美不想付大代價表不滿

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，美國制裁所用辦法是不希望付出很大代價，但又可以表達不滿，可預計的方法包括：制裁官員、減少移民配額、拒批簽證、美國金融機構拒交易等。他認為，美國不會動用涉及金融的「核子手段」，因為涉及美國的金融利益，美國有很多金融機構在港，相信總統特朗普不會隨便動用金融手段，令美國企業受傷害。他並相信中國一定會有反制措施。

新民黨主席葉劉淑儀接受港台訪問，批評美國「橫蠻無理」，粗暴干預香港內政。

前香港眾志秘書長黃之鋒表示，美國今次決定是對北京連串鎮壓行動的反應，包括制訂港區國安法、DQ民主派參選人、因網上言論拘捕學生等，他稱一國兩制框架的成功在於國際對香港的信心，當北京破壞對香港自治、自由的承諾，可預計其他國家亦將檢視對港政策。

領館斥國安法為「滅聲」

港府駐港公署反駁

此外，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）早前與公民黨主席梁家傑、黨魁楊岳橋會面，遭建制媒體指稱「勾結外國勢力」、甚至稱涉違港區國安法。美駐港總領事館昨發聲明，稱外交官會與所有人會面，包括建制派、反對派，形容與領事代表「勾結」的指控荒謬（ludicrous），這些指控亦反映港區國安法與安全無關，而是有意將民主派滅聲。

特區政府回應稱，美總領事館聲明「錯誤並不恰當地」評論港區國安法影響港人言論自由，表示強烈不滿及反對；並強調港區國安法規管的，是外國及境外勢力利用香港作分裂、顛覆、滲透、破壞活動，與正常交往有明顯區別。外交部駐港特派員公署稱，外國駐港領事機構不得從事任何干涉中國內政、香港事務等行為及活動。

明報記者

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