人鏈夜陳淑莊疑遭強吻 被告：閃光影響無意撞到

無業的被告樊家豪（現年40歲）否認非禮罪。陳淑莊供稱當晚9時打算和同事吃飯，她在筲箕灣道等候過馬路時，突然感到右唇及鼻翼之間的位置被觸碰，「記憶中係軟嘅，唔係濕嘅」。她未及反應，就被一名男子碰撞右臂位置，當時被告站在身旁。她隨即抓住被告上衣，以防被告逃跑，亦有旁人大喊「非禮」。

陳指被告事後跪地道歉

陳淑莊稱，被告隨即向她跪地道歉，重複說「你原諒我啊！」她要求被告站起來，並與另一名女子捉住被告的雙手，惟被告掙脫逃去。她遂致電報警，追截時發現被告將一隻波鞋遺留在電車路上。被告最後在柴灣道附近被警員截停，當時有一隻腳沒有穿鞋。

陳淑莊在辯方盤問下承認，當日有人發起「香港之路」行動，但她記得活動至晚上9時許已完結，案發時無人亮起手機閃光燈響應行動。辯方建議陳淑莊和被告並排站立，以比較兩人身高，惟裁判官認為不適合。陳淑莊最終在庭上脫下高跟鞋，由法庭書記將便利貼黏在牆上度高。

與陳淑莊同行的議員助理梁靜友供稱，被告當時踮起腳尖親吻陳淑莊的右臉，感錯愕。

被告自辯稱，當晚由寓所步行到西灣河一帶吃飯，不少人在街上亮起手機閃光及電筒，發出的光線令「我隻眼唔舒服」。被告為避開閃光，轉身不慎碰到一名女子的面部。被告否認有意觸碰對方，又指當下沒認出該女子是陳淑莊。

被告供稱，由於陳淑莊表明會報警，唯有向對方道歉，「仲驚到跪喺度」。被告提及現場被人推撞施襲，令他手腳受傷，並有5顆牙齒被打脫流血。

明報記者

【案件編號：ESCC770/20】

（反修例風暴）