駁回藏伸縮棍青年上訴 官：潛在殺傷力不小

首宗案件的兩名上訴人分別為網上銷售員翁偉成（26歲）和軟件開發公司東主朱梓雲（24歲），早前到高院申請判刑上訴。

判囚8月上訴 官：品格好非必然減刑

高院法官黃崇厚在判辭表示，兩名上訴人當時一身裝備，現身於「十分敏感」的元朗地區，而翁偉成帶有伸縮警棍和激光筆，朱梓雲則將彈弓連鋼珠放在背囊中，認為兩人在有需要的情况下，將使用涉案武器。

黃官形容，警棍屬相當有效的武器，潛在殺傷力不小，而彈弓和鋼珠若近距離射中眼和頭等易傷部位，後果不難想像，認為兩人量刑沒明顯過重。黃官又表示，即使被告有良好品格，亦不表示法庭必須寬減刑期，故駁回二人上訴。

另案還押70天撤控

青年藏武器判囚4月獲減刑

次宗案件被告為曾就讀美國加州大學電腦工程學系的趙駿賢（22歲），早前被裁定襲警罪脫，但兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪及一項無牌管有無線電通訊器具罪成，案件昨於東區裁判法院判刑。辯方求情稱，被告另涉去年11月的企圖管有攻擊性武器案，被指訂購了含丫叉及鋼珠的郵包，在該案還押了逾70日才獲撤控。

裁判官崔美霞判刑表示，被告去年11月11日在灣仔攜有伸縮棍及噴霧器等物品，可導致較大程度傷害，而且被告具電腦技術背景，應該「在相當部署下裝備自己」，法庭尤其關注涉案物品對公眾安全的影響，故判被告入獄4個月及罰款5000元，以示阻嚇，但決定酌情減刑74日，意味他要服刑40多日。

【案件編號：HCMA 101/20、ESCC2523/19】

（反修例風暴）