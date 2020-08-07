12歲童認竹擲路軌 官問誰指使

辯方稱響應Telegram

官提有責任助拘主腦

案中共有7名被告，認罪的3名被告包括中大生盧佩瑤（21歲）、12歲中一男童及浸大副學士生伍瑋浩（18歲），3人共承認一項危及他人安全罪，原本面對的「有意圖地將物品擲於鐵路上」則存檔法庭。

另認襲警 撰信向社會道歉

12歲男童另承認一項襲警罪，盧承認一項抗拒警務人員罪。男童及伍分別面對的「管有適合作非法用途的工具罪」獲撤控。蘇官下令為3人索取一系列報告，押後至本月24日判刑，其間各人還押監房。

辯方在庭上呈上多封求情信，表示3名被告品性善良，行為非精心策劃。其中12歲男童除了呈上母親、小學老師、牧師寫的信，亦自行撰寫求情信，對為社會、家人造成影響道歉。

案情指稱，當日凌晨約4時許，警員駕駛私家車至元洲仔附近時，發現10人手持竹枝，遂要求增援。及後有6名黑衣人把竹枝投擲至大學站鐵路上，警員喝止，隨即有人喊「有popo，咪×再掟」，眾人向吐露港方向逃跑。警員隨後分別制服盧及12歲男童，惟被盧抓傷臉、被男童咬傷手指。 警方事後發現路面有48枝竹，路軌上有59枝。

餘下被告包括中六生王文琦（17歲）、保險從業員何頌玹（23歲）、設計師郭力豪（ 27歲）否認一項意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品罪；電器技工呂駿豪（21歲）否認管有攻擊性武器，即萬用刀、槌、鉗及螺絲批。案件押後至9月18日審前覆核。

【案件編號：FLCC5000/19】

（反修例風暴）