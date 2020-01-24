FCC關注外媒簽證受阻 籲中美勿以記者當籌碼

籲美取消限制內地傳媒

籲華勿以在港記者報復

聲明表示，《環球時報》總編輯胡錫進早前建議，報復總部設在香港的美國記者，以報復特朗普政府在美國針對中國記者的行動；另不少香港傳媒都報道，在香港的外國記者被延遲簽發新簽證或續簽簽證，阻礙記者工作，認為有關延遲是非常不尋常。FCC認為，若中國要外國記者為美國政府的行為負責，是不公道；並譴責美國對中國記者的限制。

FCC稱，已促請特區政府澄清《港區國安法》對香港工作記者的影響，並要求政府保證記者工作不受威嚇，但特區政府至今未有回應。

FCC在聲明說，香港的繁榮是建基於資訊自由流通，作為國際金融中心是基於尊重新聞自由、避免審查制度和人民不受限制地獲取新聞和資訊的聲譽；對記者的限制，包括減少記者數目及干擾他們自由報道，將損害香港的國際地位和聲譽。

促保障記者闡國安法影響

港府：不犯法就毋須擔心

本報昨向特首辦查詢簽發外國記者簽證有何困難，是否有意減少外國記者數目；以及就港區國安法的澄清。政府發言人回覆時重申，港區國安法不會受影響市民合法享有的基本權利和自由，新聞工作者只要不觸犯國安法罪行就毋須擔心；並不會影響市民正當行使言論自由（包括批評施政或官員等一般言論）。

至於外國記者簽證問題，發言人稱一向對專業人士來港就業實施務實開放政策，讓香港所需而又缺乏的具特別技能、知識或經驗人士來港工作，包括新聞工作；入境處會按法律和入境政策處理，惟每宗申請的實際處理時間須視乎情况而定。

另外，團結香港基金昨日舉辦線上座談會，中國最高人民法院副院長姜偉重申，港區國安法有規定按《基本法》和國際人權公約尊重人權，法律有尊重香港居民享有國際公約規定遊行、集會和言論等自由。他強調，港區國安法保障疑犯的訴訟權利，並採用無罪推定的原則，任何人在案件未經司法機關判罪前都是假定無罪；嚴重犯罪者，也要求對其訴訟權利有充分保障。他稱，相信維護國家安全與保障人權能做到一致。