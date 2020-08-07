24人控六四維園非法集結 李卓人斥為扣押護照 警：不排除拘更多人

暫定9月提堂 李加控舉行集結

今年六四維園集會被警方發出反對通知書，但當晚大批巿民仍進入維園點起燭光，警方6月已控告12人「煽惑他人參與未經批准集結」，包括支聯會主席李卓人及壹傳媒集團創辦人黎智英等。

警方昨表示，港島總區調查後，介乎23至69歲的19男5女涉今年6月4日在維園干犯參與未經批准集結，當中一名63歲姓李男子同時涉嫌舉行未經批准集結。警方已向法庭申請發出傳票，暫定9月15日在西九龍裁判法院提堂。警方稱案件仍在調查，不排除稍後拘捕更多涉案者。

胡志偉朱凱廸支聯11常委被告

支聯會證實，該會11名常委包括主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤等被檢控參與未經批准集結，李卓人被加控一項舉行未經批准集結罪，即他因六四悼念共被控3罪。前香港眾志秘書長黃之鋒、民主黨主席胡志偉、議會陣線朱凱廸等13人亦被檢控參與未經批准集結。連同6月被控「煽惑他人參與未經批准集結」的壹傳媒集團創辦人黎智英，至昨日共25人因六四維園集會被檢控（見表）。

被檢控者昨傍晚陸續收到警方通知。朱凱廸接受訪問時表示，警察致電他，稱控告他干犯「參與未經批准集結」，引述警方稱因疫情關係，傳票稍後才寄達。朱估計警方有意擴大檢控範圍，檢控部分已有其他控罪在身的人，不排除警方欲以此為由，扣押一眾被告的護照。因煽惑他人包圍警總案被禁止出境的黃之鋒亦估計，即使上述案件完結，律政司仍會以昨日檢控的參與未經批准集結案件，繼續限制他出境。

李：明年續呼籲悼念

李卓人亦認為警方大規模檢控是為扣押被檢控者的護照。他去年10月1日以個人名義發起國慶遊行被檢控，憶述每次上庭控方均向法官申請扣押其護照，惟均不果；至今年6月，李卓人因六四悼念再被檢控，控方於庭上申請扣押其護照亦不果。他稱「肯定警方是想要我的護照」，以禁止他出國與外國政府溝通。

李卓人重申自己不會離港，又稱明年六四將繼續呼籲市民出來燃點燭光、悼念六四死難者。

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