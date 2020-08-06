醫委會業外委員聯合聲明 促國家支援隊檢疫註冊

政府：化驗所支援人員沒法定要求

7先遣隊員持3日內陰性結果

醫委會業外委員陳永佳、梅卓能及林志釉，以及業外審裁員楊光輝和呂永翔昨公開發文向港府表達意見，稱明白中央政府希望對本港疫情伸出援手，但他們認為不論醫生、護士及醫務化驗師等專業人員來港時，都要遵守相關註冊程序，例如有限度註冊、暫時註冊等，確保持有本港合法資格做相關工作；又認為醫管局及衛生署有當然義務，對相關人士的專業失當行為負所有責任。此外，他們對國家支援隊人員抵港後毋須強制檢疫感詫異，認為政府應對所有境外者一視同仁，防止疫情從境外入侵，造成社區感染。

本報昨就上述5人的意見向食衛局查詢，以及查問支援隊來港負責什麼工作、是否符合本港法例等，至截稿前未有回覆。

國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝昨稱，就中央而言，國家衛健委及廣東省正與港府研究香港提出的所需支援，包括加強核酸檢測能力，港府亦已聯繫內地3間檢測機構，開展相關實驗室工作。

衛健委：全民檢測繫於港府動員能力

對於本港是否推動全民檢測，焦雅輝稱取決於港府的組織動員能力及市民的配合。她續稱，中央會在港府提出資源需求後快速提供相應支持，包括港方提出興建方艙醫院和臨時醫院，中央會從專家技術、物資及施工技術層面按港方需求提供協助。

昨有傳媒在疫情記者會向衛生署查詢知否支援隊有否在港註冊，會否負責檢測及處理病人資料，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示沒有補充。至於內地支援隊如何協助興建臨時醫院，醫管局總行政經理劉家獻表示手上沒有資料。

（疫情第三波）