獲政府合約後一周 旗下中龍另開醫務化驗所 中檢接20萬人檢測 料涉款6000萬

新公司董事有註冊化驗師 符經營資格

另一方面，原本主要從事商品及環保檢測認證業務的中龍，在上月獲得政府採購合約個多星期後，於同月23日成立新公司中檢醫學檢驗有限公司（簡稱「中檢醫學」）。根據公司註冊處資料，中龍持有中檢醫學51%股權，其餘股東為連城醫療投資有限公司及金利士（香港）有限公司，分別佔26%及23%股權；中檢醫學董事包括中龍董事曾勁松，另有一名註冊醫務化驗師魯慶榮，以符合《輔助醫療業條例》規定經營醫務化驗的公司須至少有一名董事為註冊醫務化驗師。中檢醫學報稱地址為元朗工業邨，與中龍及中檢相同。

本報早前發現，中檢及中龍以往在港並無經營醫務化驗業務，其實驗室亦未獲醫務化驗所認可，卻獲政府採購核酸檢測服務，為物管業16萬名員工做新冠病毒檢測。本報上周一（7月27日）向協助推行檢測計劃的民政事務總署查詢，署方回覆稱，有關服務由中龍伙拍本地符合要求的化驗所提供，但拒絕透露服務收費。記者進一步追問中龍伙拍的本地化驗所名稱，以及政府為何不直接向相關本地化驗所採購服務等，署方至昨日相隔7天仍未回覆。

簽約時中檢無認可

政府：為盡早推檢測 先伙其他化驗所

政府昨深夜發新聞稿解釋為特定群組做檢測的安排，稱因疫情愈趨嚴重，有服務提供者為配合盡早推出檢測計劃，決定先行以伙拍其他私營化驗所方式，提前提供政府要求的檢測服務量；截至周二（4日），各組別已做逾9萬次檢測 ，有31個樣本呈初步陽性。

每樣本收費300 承辦兩群組檢測

物管業慈雲山12陽性送覆檢

本報翻查資料發現，繼物管業檢測計劃後，政府上月27日公布為慈雲山公屋居民提供核酸檢測，涉及約4萬人，亦由中龍承辦。本報早前獲兩個獨立消息來源確認，中檢檢測的每個樣本收費300元。以中龍為上述兩組共20萬人做檢測計算，涉及公帑至少6000萬元。

檢測進度方面，民政總署稱，截至本周一（3日）已派發約6.8萬個樣本瓶予前線物管員工，並收集了約1.9萬個樣本，當中逾1.7萬個已完成檢測，有一個樣本對新冠病毒呈陽性反應；至於慈雲山檢測計劃，截至昨日共派出約3.4萬個樣本瓶，收回逾2.9萬個樣本並已完成檢驗，當中11個獲確定陽性，承辦商已把呈陽性樣本送往衛生署公共衛生檢測中心覆檢。

另外，荃灣區議員譚凱邦昨到九龍維景酒店示威，展示一張由中龍向接受免費檢測者發出的「知情同意書」，當中列明檢測者是自願接受檢測，並同意「我明白新型冠狀病毒核酸測試並非出自醫學診斷及治療目的」；譚批評政府罔顧程序及牌照要求，並質疑上述條款是為逃避承擔醫療過失責任。

明報記者

（疫情第三波）