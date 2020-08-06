直銷群組再增6確診 規模僅次酒吧群組

張竹君：兩人曾帝京酒店受訓

Star Global群組昨新增6宗確診，至昨日已有51人確診，成為至今第二大群組，僅次於有103人確診的酒吧群組。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，部分確診者7月31日曾到帝京酒店培訓，仍在調查詳情，她得悉該公司員工會找朋友聽講座和推銷，且很多聚會，感到擔心。

不過，帝京酒店表示，自7月15日已暫停所有場地租借服務，沒有借場予Star Global作培訓場地，酒店與衛生防護中心聯絡，獲告知有兩名確診者曾到訪酒店，已即時全面消毒。

院舍亦再有人確診，李鄭屋順寧道的敬福護理院昨新增4名院友和1名護理員確診，連同早前個案，最少有10人確診，當中9人是院友。東華三院黃竹坑賽馬會朗逸居早前有一名院友和兩名員工確診，昨再有一名院友確診，新確診者住在早前確診院友的相鄰房間、「病毒數值（CT Value）」較高，且有抗體，張竹君估計新確診者或在發現該院首宗個案時已染病。

民建聯總部大廈現確診

此外，張竹君證實，民建聯總部所在的聯合出版大廈前日有一名聯合國兒童基金會職員確診（第3613宗），但中心一般只會將病發前兩日到過的大廈列出，由於該確診者7月24日最後一日上班，28日發病，故未有將聯合出版大廈列入「疫廈」名單。

另外，康文署昨公布一名九龍仔游泳池救生員初步確診，他最後上班日為上月25日，而泳池15日已停開。理大學生會亦公布，宿舍成德堂14樓有學生確診。理大回覆稱，昨日接獲一名成德宿生的確診通知。確診宿生最後於7月29日離開宿舍，兩名套房室友（共用洗手間及浴室）前日接受檢測，一人陰性，另一人等待結果。校方表示已加強清潔及消毒。

理大宿生及有線外勤攝影師染疫

有線新聞台昨稱，一名外勤攝影師8月2日工作期間不適，翌日看醫生留樣本化驗，昨晚衛生防護中心通知確診，正等候入院；當日一起工作的一名記者曾除口罩一同食飯，列緊密接觸者，正等候入營檢疫。

有線表示，確診員工曾在攝影房取器材，攝影房會消毒；但無在新聞部停留，毋須消毒。

（疫情第三波）