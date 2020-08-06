因疫延誤 南昌街組合屋8月底入伙

社聯：正尋基金資助家俬費用

南昌街組合社會房屋項目原定今年第二季入伙，但受今年初疫情爆發影響，生產組合屋預製件的內地廠房未能復工，工程略延誤。社聯其後公布南昌街項目交由東華三院營運，89個單位面積由130至293平方呎不等；項目申請對象為輪候公屋3年或以上、正居住劏房等不適切住房的基層家庭，租金水平將參考按住戶人數的綜援租津金額，或不超過25%的家庭入息釐定，兩者以較低者為準。

蔡海偉昨在網誌表示，南昌街項目8月底開始入伙，社聯正與家品公司合作，嘗試為1人至3人單位準備合適家具，其中已將數個單位擺放為示範單位。他稱，數天前實地觀察後，覺得單位生活空間舒適，有「家」的感覺，「毫無疑問比起劏房好得多」，其中1人單位像大學宿舍，走文青風，並有煮食空間，相信受歡迎。他稱，為應付租戶搬屋「一闊三大」開支，社聯亦尋找慈善基金資助新置家具的部分費用，讓租戶能夠負擔。

他表示，南昌街項目作為先導計劃，幸獲不同專業人士支援，籌備前期工作，包括與不同政府部門及組合屋公司商討、探索適合建造組合屋的採購方式、制訂單位標準等；當看到工程竣工，基層家庭有較舒適生活環境後，「這些都是值的」。他稱社聯會與業界分享有關經驗，相信可讓將來不同社會房屋項目走少一點「冤枉路」，盡量加快進度。

（疫情第三波）