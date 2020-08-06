稱空氣差 公醫協會倡院舍裝換氣系統

張超雄：院友死亡率超整體10倍

張超雄綜合昨以未更新的衛生防護中心及傳媒資料，統計確診老人院院友死亡率約13％，而整體確診患者死亡率僅1.14%，即確診院友死亡率較一般人高逾10倍，形容情况令人擔憂。他說，政府現時公布疫情資訊不透明，院舍要待區議員通知，或每晚查看政府新聞稿，才得悉相關大廈是否有人確診，並作進一步防疫工作。他又稱政府僅提供簡單指引予院舍，認為社會福利署應提供專屬指引。長期措施方面，他建議政府立法改善院舍人手及空間。

稱有員工衛生意識差

馬仲儀則表示，院舍7月初已停止探訪，故之後確診住院長者應由院舍職員傳染，指部分照顧長者的助理或保健員無受正式訓練，部分為內地外勞員工，於數間院舍工作，衛生意識差，整天都穿同一套衣物為多名院有換尿片或餵食，亦非經常戴手套工作。

她又表示，現時院舍守則無要求檢查空氣質素，空氣或只由空調過濾，並無實際換氣，建議加裝抽氣扇或換氣系統。她亦稱，私人院舍較津貼院舍的環境差，空間較小，區域劃分亦無做好，認為私人院舍經營者應監察員工及外勞身體狀况及衛生意識，亦不要讓員工於多個院舍工作。

（疫情第三波）