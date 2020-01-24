教育中心促第三輪補貼190天租金

多校車司機停薪 工會料影響開學

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，業界已回復正常人手狀態，但在職及新入職司機均要停薪留職，「新聘請的司機問你何時開始上班，無人知，那麼他還會不會留下？」他預視人手會再度流失，屆時開學將有部分校巴服務受影響。他估算已有50架車退出校巴行業，部分個體戶亦已結業，「校巴界是無還擊之力，只有等」。

葉建源稱停業最久資助最少

代表私營教育機構的教育中心聯盟昨第七度召開記者會，發起人蘇廸希批評教育局「零諮詢、零支援」，教育中心被指令停業超過190天，2月停課至今已有三成教育中心倒閉，要求第三輪防疫抗疫基金補貼相等於190天的行業平均租金，即至少30萬元，予每間註冊及獲豁免註冊教育中心。他又表示，比起一刀切禁止，應改以小班教學等方式有條件復課。教育界立法會議員葉建源稱，教育中心停業時間最長，獲得的政府資助最少，促當局向補習社、教育中心提供更多支援。

幼園校長斥教局「不負責任」

教育局昨回覆稱，明白補習學校跟其他行業一樣，營運受疫情衝擊，政府會繼續考慮不同界別情况，研究提供支援的辦法。

另外，幼稚園校長、教協理事關淑玲昨於港台節目《千禧年代》稱，2月停課時已浮現「退學潮」，當時已向當局反映，相信新學年會再度浮現。她認為教育局支援完全不足、「不負責任」，政府只提供一輪防疫津貼，不少學校已用盡款項，面臨財政危機，加上幼稚園缺乏資訊科技人員，促當局盡快提供支援及津貼。

（疫情第三波）