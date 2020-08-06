高風險區回港3難關 滯印度港人求助無門

現時從高風險地區返港者要提交額外文件，包括：起飛前72小時內的核酸檢測結果；當地政府蓋印承認的化驗所證明書；到港後入住隔離酒店預訂確認書等。

鍾先生說，因工作關係沒有跟隨早前的港府包機回港。日前曾到當地兩所化驗所，對方建議他到其他化驗所或醫院「撞彩」，看無病徵下能否接受測試；當地化驗所又稱不能提供有印度政府印章的證明書，證明化驗所合資格。

鍾先生說，當地檢測要24小時至48小時才有結果，現時印度回港直航機位難訂，印度國際航班「禁飛令」實施至8月31日，只可飛與印度有「旅遊氣泡」的歐美國家，故他打算經倫敦轉機回港，單是航程已需21小時，未計中途停留時間；若化驗所要48小時才能有結果，他到倫敦轉機時，有可能已逾72小時令結果失效。他說，如登機時方知文件不合規格或者不符條件，可能損失訂隔離酒店的費用，同時要花錢做多次測試。

鍾先生強調，明白特區政府想減低輸入個案，但他回港後也要強制隔離，而且他是香港居民，不明白為何不能回港接受醫療服務。

衛署：有到訪印度者取得指定文件

本報向衛生署了解如何協助面對上述困境港人，以及能否簡化文件要求，衛生署回應稱，近日陸續有曾到訪指定地區（包括印度）者取得指定文件返抵香港，會繼續就相關法例要求及實施情况與航空公司保持聯絡。

陳凱欣料冰山一角

毛孟靜促人道考慮簡化安排

建制派陳凱欣相信鍾先生個案只是冰山一角，她理解港府守得嚴原因，但亦要考慮回港是香港居民權利，若有港人能取得文件回港，政府應提供可取得有關文件的化驗所名單；以及協助相關人士在當地延長簽證。曾協助印度滯留港人的議會陣線毛孟靜稱，明白衛生署忙碌，冀當局以人道理由了解個案，盡量簡化安排。

（疫情第三波）