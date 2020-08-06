購起搏器用盡失業儲備 稱拒為生計消費病兒 小鐵漢爸爸被裁 網上跪求一職

有網民批消費兒子 父稱屢次拒接廣告

Kansa父母不時在facebook分享兒子奮鬥故事，專頁有逾6000人追蹤。Kansas父親Jayco在美容公司當市場策劃，前日在facebook群組發帖，稱自己被裁員，但要供樓、養家，亦要償還兒子心贓起搏器費用，故「跪求」工作，並附上個人履歷。他又說為家庭「 搲爛塊面都要」。

不過有網民留言批評Jayco消費兒子，亦有不少人替他抱不平。Jayco接受本報訪問時表示，不會將惡言放在心上，認為自己只是求職，「我問你拎錢你先鬧我啦」。他又強調，不會為生計而要兒子賣廣告，過去亦曾拒絕廣告商合作，「唔想商業化小朋友」。他說只會在窮途末路時，以「小鐵漢爸爸」名義與廣告商合作。

聞父失業 小鐵漢「惜番爸爸」

Kansas母親昨亦在facebook專頁回應網民關注，說前日跟兒子說爸爸被「炒魷魚」時，兒子回應「爸爸喊」、「惜番爸爸」。Jayco說兒子不明白何謂失業，前日回家時仍跟平日一樣嚷着要跟爸爸玩，而Jayco最大心願是想「看到兒子開開心心」。

7月中放無薪假 日寄20求職信無果

月入約4萬元的Jayco，自7月中起放約20日無薪假；雖有更多時間陪兒子，但有感或被裁員，故每天寄出20多封求職信，惟全無回音。早前他花費約7萬至8萬元購買心臟起搏器，「那筆錢其實是失業後備金」，現時被裁員，稱儲蓄僅夠應付約兩星期生活開支。他說幸好兒子情况穩定，每月僅需到公立醫院覆診兩次，診金藥費不算貴。

前日在社交網站發文後，Jayco說有網友熱心幫忙，獲轉介數份月薪約2萬元工作，無奈薪酬等同每月供樓款項，難以維持生計。他說為減輕日常開支，下班時才買菜回家，「10蚊3份菜好平」，亦盡量多菜少肉。

明報記者

（疫情第三波）