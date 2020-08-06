港兩成確診者肝受損 病情惡化風險高7倍

肝酵素水平最嚴重超正常9倍

中大醫學院的研究團隊分析本港首1040名確診者的資料，發現23%患者體內的肝酵素「谷丙轉氨酶（ALT）」或「 谷草轉氨酶（AST）」水平上升，反映他們的肝臟受損，其中肝臟受損最嚴重的患者，肝酵素是正常水平的10倍。團隊又分析了53宗曾留醫深切治療部、22宗曾需儀器輔助呼吸、4宗死亡個案，當中71%有肝臟受損，如4名死者當中，有3人肝臟受損，肝酵素水平是正常水平的5至10倍。團隊推算出，肝臟受損的患者，病情惡化風險是其他患者的8倍。

研究分析的患者當中，約4%本身有乙型肝炎，約0.3%本身有丙型肝炎，即大部分人本身沒有肝炎。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹表示，患者肝臟受損未必是單一原因造成，可能是肺炎引起反應性肝炎，肺炎令血液含氧量不穩定造成缺血性肝炎，亦可能是患者服用蛋白酶抑制劑、利巴韋林、干擾素等藥物影響肝臟功能。

中大研究 倡為住院患者驗肝

該院內科及藥物治療學系博士後研究員葉卓風說，研究發現，使用蛋白酶抑制劑、利巴韋林、干擾素3種藥物的患者，肝臟受損的風險較不用抗病毒藥物患者高90%，但這也可能是用藥病人本身肺炎情况較嚴重所致。研究分析的患者當中，約20人使用瑞德西韋，黃麗虹說暫時不夠數據做獨立分析，但綜合本港和外國經驗，暫時未見瑞德西韋容易導致肝臟受損。

今次研究的患者年齡中位數為35歲，黃麗虹說，近期患者年齡中位數上升，相信新一波疫情患者出現肝臟受損比例會上升。她建議醫生應為新冠肺炎住院患者做肝臟檢測，已知有肝病的患者應每周檢測肝功能兩次；蛋白酶抑制劑「洛匹那韋-利托那韋」應避免與乙肝抗病毒藥物「替諾福韋」同時使用，可暫時轉用另一種乙肝藥物「恩替卡韋」。

（疫情第三波）