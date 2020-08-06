新港城街市「勸」檔主帶走貓

漁署：未能證寵物傳播 勿棄養

漁護署昨表示，由確診個案密切接觸者飼養、一隻居於荃灣的蘇格蘭短毛貓，以及一隻居於深水埗的約瑟爹利犬，於7月31日被送到漁護署接受檢疫，兩動物樣本顯示對新冠病毒呈陽性反應，現無病徵。至今共5貓3狗對病毒呈陽性或弱陽性反應，其中周姓女馬主飼養的松鼠狗對病毒呈弱陽性反應，其後死亡。

袁國勇前日巡視紅磡及土瓜灣街市後，稱會檢驗街市內貓、老鼠等動物。有關注動物組織稱馬鞍山新港城街市前晚下「趕貓令」，該街市管業處昨日接受本報查詢時承認因應專家說法曾「善意勸喻」，要求檔主帶走貓，稱屬短期措施。管業處稱不會強行捉走貓或要求漁護署協助。服務該區的沙田區議員鍾禮謙引述聯絡街市負責人表示，若紅磡街市的貓檢驗結果呈陰性，不會干預貓於街市活動。漁護署稱昨派員巡查紅磡街市，沒發現貓。

非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪表示，昨日收到求助，要求收留一隻街市檔主棄養的貓，正安排處理。他說，若環境存在病毒，貓或其他動物接觸到不足為奇，但強調至今未有證據證明動物為病毒宿主再傳染人類。他擔心會有更多動物被棄養。

食環署發言人表示，街市承租人不得在攤檔飼養貓狗或其他寵物，但近日沒向街市檔戶發「趕貓令」；經營及承辦街市的領展及「香港街市」亦稱沒作相關指示。漁護署發言人強調，現未有證據證明寵物在人類感染新冠病毒中扮演傳播角色，呼籲畜養者絕不應棄養寵物。

（疫情第三波）