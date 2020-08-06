11街市爆疫 何栢良憂現超級群組 北河街街市4入口兩個沒探熱關卡 街坊：做啲唔做啲

北河街街市魚檔檔主江先生擔心疫情，稱前日有人員在街市桂林街入口為市民量體溫，「企了兩小時就走人」，昨日無人員在桂林街入口，又指食環署人員周一放置老鼠籠，但籠內卻不放餌。同檔另一名江先生相信市民會避免去街市，人流少三四成，生意跌三成，昨提早一兩個小時收檔。

食環：盡力派人在其餘入口量體溫

一度拉下口罩的魚販鄧先生解釋「間中要唞氣」，記者見有一尾魚從其魚枱跳到檔外地面，他以魚網杆將魚推返檔內，再把魚放回枱面供人選購。

拿着兩袋餸的嚴先生批評，食環署應派員在每個入口量體溫，只派人在兩個入口量體溫屬「做啲唔做啲、呃市民」。另一街坊張太稱，以往逛街市一逛就是一個多小時，現因疫情，僅用半小時掃貨就離開；有女士戴兩個口罩、拉手推車到場，花約千元買一周的菜。

被問街市入口體溫監察問題，食環署發言人回覆，現時體溫探測系統設於北河街街市主要出入口，該街市有多個出入口，正盡力安排人手於其餘出入口為顧客量體溫；又指已提醒街市管理服務承辦商放置鼠籠及巡街市時須檢查鼠餌穩妥安裝在籠內。

現金找贖可播毒 倡政府鼓勵電子付費

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，各地不少確診群組均與濕街市有關，形容濕街市是「計時炸彈」，擔心有超級群組爆發。他指現金找贖是病毒傳播途徑之一，政府作為八達通的大股東，應考慮在疫情期間豁免商販安裝費和月費，鼓勵電子付費，他建議市民用密實袋裝好現金，長者盡量別去濕街市，改由年輕人代勞。

紅磡街市增1宗 張竹君：環境樣本未見陽性

紅磡街市及土瓜灣街市均現爆發，其中紅磡街巿昨再增一名62歲男魚販確診，令該街巿的群組總人數增至16。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大日前在紅磡街市和土瓜灣街市取的環境樣本暫時未驗出陽性，由於街市出現個案後都會大清潔，現時驗出環境樣本是陰性證明清潔做得好，暫未能確定街市個案是人傳人還是環境污染。

另位於深水埗的領展旗下南昌薈街市，華記漁鮮檔主張小姐稱領展派員早、午為檔主量體溫，但街市人流大減。彭先生夫婦前來買餸，彭太說以往每周買兩次餸，現減至每周一次，促領展為入街市的人量體溫。領展旗下小西灣街市兩個入口均設探熱器，惟昨中午無職員看守，不少人直行直過，亦有人討論應該探頭還是探手。

明報記者

（疫情第三波）