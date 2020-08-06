第三波患者七成不足60歲 逝者全逾六旬

增兩死 老翁病發送院當晚不治

昨新增一名屯門康和護老中心86歲男院友死亡，康和合共33名院友染疫，至昨共5人死亡、2人危殆及9人嚴重；另外，一名初步確診的86歲翁前日下午送院時發燒、有肺炎並需插喉，同晚9時許辭世。

本報分析截至前日的數字，第三波疫情有近七成患者是60歲以下；死者全部60歲或以上，當中90至99歲患者死亡率24%，其次80至89歲患者死亡率16%（見圖）。

44人危殆新高 包括無長期病36歲男

昨新增4人危殆，目前合共44人，為爆疫以來新高。新增危殆者包括3男1女，56至79歲。危殆者當中一名36歲男（第3284宗）本月1日確診，至4日醫管局公布其情况危殆，他居於屯門友愛邨愛暉樓，該大廈另有一名71歲上水屠房買手危殆。

該36歲男自7月26日病發，有消息稱他沒長期病，日前送往亞博館接受分流時情况惡化，出現氣促及要供氧，轉送聯合醫院後入住深切治療部。翻查資料，本港曾有年輕患者危殆，包括28歲加拿大留學生及34歲祿泉樓女住戶，分別留醫深切治療部約13日及19日，其後康復出院。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，新冠病毒可攻擊多種器官，年輕者對抗病毒藥物反應較好，康復較快，年紀大和有長期病患者病情較易反覆，「年紀大和有長期病患者一定較嚴重，但後生都不一定安全，不是個個都一定很輕微」。

（疫情第三波）