再有病者疑監察病房被傳染

與染疫者同病格8小時

該69歲男子有長期病患，7月30日下午因氣促到東區醫院求診，被安排入監察病房。他當日接受病毒測試，結果為陰性，翌日轉到綜合內科及老人科病房，前日（4日）情况轉差，經第二次病毒測試後初步確診。他目前情况危殆，留醫深切治療部。醫管局翻查資料，發現該69歲男子於7月30日曾與另一79歲男病人身處監察病房同一病格約8小時，而該79歲病人於翌日確診（個案3366），局方正調查兩者有否關連。69歲男子其後5日入住的老人科病房，同病格有9名病人，均被列為密切接觸者而需檢疫。

初驗陰性轉老人科 同格9人檢疫

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻被問入院篩查檢測是否不足，他稱醫院已做很多篩查，例如替「疫區」居民、的士司機、食肆員工等做檢測，期望盡早發現及隔離病人，但他承認檢測數量有限制。他說專家會不斷更新什麼類別的人需檢測的條件，供前線參考。消息稱，醫管局希望為全部入院病人做病毒篩查，但牽涉大量檢測，若日後有其他內地等機構協助，不排除可尋求合作機會。

另外，伊利沙伯醫院有兩名放射科支援部員工分別於前日和昨日初步確診，他們並無照顧確診患者。劉家獻稱，前日初步確診的員工於8月3日最後上班，曾接觸6名同事及一起用膳，該6人被列密切接觸者，需檢疫；昨日初步確診的員工，醫管局正追蹤其接觸者。

（疫情第三波）