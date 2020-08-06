再有病者疑監察病房被傳染

【明報專訊】繼醫管局前日公布廣華醫院有人疑因監察病房同病格病人傳染致初步確診，東區醫院亦疑出現相同情况。一名曾住監察病房的69歲男子前日初步確診，醫管局翻查資料，發現同病格另一名79歲男子是確診者，正調查兩者有否關連。
與染疫者同病格8小時
該69歲男子有長期病患，7月30日下午因氣促到東區醫院求診，被安排入監察病房。他當日接受病毒測試，結果為陰性，翌日轉到綜合內科及老人科病房，前日（4日）情况轉差，經第二次病毒測試後初步確診。他目前情况危殆，留醫深切治療部。醫管局翻查資料，發現該69歲男子於7月30日曾與另一79歲男病人身處監察病房同一病格約8小時，而該79歲病人於翌日確診（個案3366），局方正調查兩者有否關連。69歲男子其後5日入住的老人科病房，同病格有9名病人，均被列為密切接觸者而需檢疫。
初驗陰性轉老人科 同格9人檢疫
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻被問入院篩查檢測是否不足，他稱醫院已做很多篩查，例如替「疫區」居民、的士司機、食肆員工等做檢測，期望盡早發現及隔離病人，但他承認檢測數量有限制。他說專家會不斷更新什麼類別的人需檢測的條件，供前線參考。消息稱，醫管局希望為全部入院病人做病毒篩查，但牽涉大量檢測，若日後有其他內地等機構協助，不排除可尋求合作機會。
另外，伊利沙伯醫院有兩名放射科支援部員工分別於前日和昨日初步確診，他們並無照顧確診患者。劉家獻稱，前日初步確診的員工於8月3日最後上班，曾接觸6名同事及一起用膳，該6人被列密切接觸者，需檢疫；昨日初步確診的員工，醫管局正追蹤其接觸者。