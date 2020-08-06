印傭確診 同宿外傭散32家居 離職曾遷宿舍 衛署恐爆疫追蹤檢測

衛生防護中心追蹤發現，一名前日確診的37歲女印傭（第3664宗），7月20日從一個家庭離職後，7月22日至23日於灣仔駱克道375號健樂護理有限公司的宿舍與約28名外傭同住，該批外傭其後各自到僱主的地方工作。該37歲印傭曾在駱克道健樂護理「坐喺嗰度等僱主來請工人」，其後於7月30日至31日，亦曾到銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心與4名外傭同住，8月1日感不適後確診。

7月離職留宿兩處8月病發 源頭不明

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱個案屬源頭不明，令人憂慮，擔心若有「源頭」在宿舍，或會出現爆發，正聯絡有關公司索取28名外傭及僱主名單，安排做檢測，但因已過兩周，未必送往檢疫；至於另外4名曾同住外傭，張稱同住日期和印傭病發日期接近，會安排有關外傭檢疫，亦會請警方協助調查確診印傭於24至30日到過的地方。

同大廈外傭宿舍15人住300呎

鄰居憂心：出入者「轉來轉去」

本報記者昨到駱克道375號大廈了解，街坊稱4樓有外傭宿舍，4D單位外有康樂居的標示，應門的外傭稱現有15人在內居住。該宿舍約300多方呎，放置多張碌架牀，設有廚廁。有外傭指有人因簽證問題已居住兩月，不知有外傭確診，已每日用滴露清潔。居於外傭宿舍對面的陳姓住戶表示擔心，指該宿舍環境密集，出入者「轉來轉去」。4D單位外有貼紙稱康樂居已遷往11A，但11A單位無人應門。

衛生署稱確診印傭於7月30至31日到銅鑼灣商業大廈傭譽僱傭宿舍居住。記者昨到該處，職員強調該處屬「休息室」而非宿舍，又稱昨日已無人在內。

僱主協會倡為入職外傭做檢測

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒說，很多僱主擔心若聘請到染疫外傭或引起家庭間爆發，部分或暫緩聘外傭。至於必須請外傭照顧長者或孩子的家庭，她說要僱主先為新聘外傭租酒店14日隔離不太可行，只能在外傭入職前為他們做病毒檢測。她又稱部分外傭周日仍會外出聚會，冀警方加強限聚令執法。

許樹昌料未如星洲外傭宿舍爆發

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，若宿舍是用碌架牀，環境擠迫、空氣不流通又共用廁所，傳播病毒風險高，呼籲外傭宿舍要保持空氣流通且避免擠迫，如發現外傭有輕微徵狀應求醫和做檢測；僱主亦可考慮在外傭就職前先為其做病毒檢測。他相信出現類似新加坡外傭宿舍大爆發的可能不大，但或引起局部群組爆發。

據悉，衛生署已將印傭個案交警方以超級電腦追蹤接觸者，包括找出相關外傭及僱主，查問14日內曾接觸的人與到過的地方。消息人士稱按確診個案的行為，疑其他搵工外傭亦會到不同宿舍暫住，現一宗個案已牽連32人，恐牽連會愈來愈廣。

昨增85個案 張竹君：仍很多

本港昨新增85宗確診，累計3754宗確診和一宗疑似個案，另約70多宗初步確診，是連續第3日確診少於100宗。張竹君稱疫情仍可能反彈，80多宗確診仍是「好多」，且有數十宗源頭不明，很多個案是近幾天發病，「絕對有可能引起更多傳播，不能鬆懈」。

明報記者

（疫情第三波）

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