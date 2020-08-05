理大公布疫苗研發 被指未提內地伙伴名

網民翻查期刊

第一作者來自四川大學

理大昨晚回覆本報查詢時，引述該校應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南稱，理大與澳門科大合作新冠病毒疫苗研發項目涉多個環節，當中前期部分為已完成研究實驗，包括疫苗設計及動物測試，兩所大學聯同內地多所院校均有參與。理大發言人又稱，有關研究已於《自然》發表，文章已詳列參與人員及所屬單位， 澳門科技大學醫學院張康教授為文章的通信作者之一，亦即該項研究的負責人之一，他在疫苗研發構思階段已開始參與；至於劉耀南則參與實驗方向調整、實驗數據分析、結果詮釋及撰寫文章等。張康前日於理大記者會以視像方式現身。

理大：論文有詳列參與人員及單位

理大暫任協理副校長（創新及技術發展）劉樂庭昨接受港台《千禧年代》訪問，稱理大與澳門及內地院校在生物科技上一直有合作平台。至於內地亦有機構研發疫苗，被問到團隊有否交流，劉稱全世界很多院校及公司都有研發，有近200種候選疫苗，形容是「多方面的交流」。

（疫情第三波）