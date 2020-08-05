理大公布疫苗研發 被指未提內地伙伴名

【明報專訊】各國爭相研發新冠疫苗，香港理工大學前日公布，該校聯同澳門科技大學及多所內地院校研發有效預防疫苗，並於國際醫學期刊《自然》發表，理大方面昨更稱最快明年可大量生產。不過，有網民翻查《自然》的文章，見疫苗研究論文第一作者來自四川大學，認為內地主導有關研究，惟理大發布時卻未提及內地院校和學者之名，質疑做法令人誤會疫苗是「港澳研發」。
網民翻查期刊
第一作者來自四川大學
理大昨晚回覆本報查詢時，引述該校應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南稱，理大與澳門科大合作新冠病毒疫苗研發項目涉多個環節，當中前期部分為已完成研究實驗，包括疫苗設計及動物測試，兩所大學聯同內地多所院校均有參與。理大發言人又稱，有關研究已於《自然》發表，文章已詳列參與人員及所屬單位， 澳門科技大學醫學院張康教授為文章的通信作者之一，亦即該項研究的負責人之一，他在疫苗研發構思階段已開始參與；至於劉耀南則參與實驗方向調整、實驗數據分析、結果詮釋及撰寫文章等。張康前日於理大記者會以視像方式現身。
理大：論文有詳列參與人員及單位
理大暫任協理副校長（創新及技術發展）劉樂庭昨接受港台《千禧年代》訪問，稱理大與澳門及內地院校在生物科技上一直有合作平台。至於內地亦有機構研發疫苗，被問到團隊有否交流，劉稱全世界很多院校及公司都有研發，有近200種候選疫苗，形容是「多方面的交流」。
（疫情第三波）
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