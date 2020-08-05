小學：開學上網課 新生學習差異更明顯

倘恢復回校 楊潤雄：中六中一小六小一優先

楊潤雄昨出席港台節目《千禧年代》稱，業界十分關心「最大」及「最小」的一群，其中中六生要應付中學文憑試，中一生需適應新環境 ；小六生需預備升中，小一生則由幼稚園升小，需適應新學校，故當局會按不同年級需要及自理能力，與業界討論恢復面授課堂安排。他說視乎疫情發展，暫傾向上半日課。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，暫停面授上課安排有助減低年輕組別感染病毒的風險，認為要待疫情紓緩才能考慮恢復面授課程。

校長：拍片介紹校園 助新生適應

教育界就最新的開學安排各有部署。陳瑞祺（喇沙）小學校長鄔淑賢稱，8月下旬會盡量安排家長分批到校，確保家長成功下載及懂得使用有關網上學習系統。至於以往8月底舉行的新生適應活動，則要改成看短片，她形容短片或如「睇樓」般介紹校園設施、上課規則等。她說，升小新生學習差異大，預料開學後以網上學習，差異將更明顯，需花好些時間處理。

聖公會聖十架小學校長陳頌康稱，計劃在暑假安排班主任與小一家長聯絡，或網上見面，了解他們家中電子學習支援情况，其後再決定開學授課安排。他說，上學年小二至小六生已有網上學習經驗，高小生上實時網課，低小生會看老師錄製片段、實時網上功課輔導等，相信9月開學問題不大。

中學：讓中一生試用Zoom 先掌握技術

順德聯誼總會梁銶琚中學副校長英佩詞稱，中一生來自不同小學，不知他們小學情况及網課技術掌握程度等。他稱，會於8月中至下旬讓中一生試用Zoom、掌握技術，了解簡單守則等，以便9月開學時順利進行網課。至於中六生，他稱過去大半年學生都以實時網課及老師影片學習，並透過網上平台交功課，授課模式延續至暑假補課，9月安排持續，但效能一定較面授課堂遜色。

（疫情第三波）