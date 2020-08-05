天橋半小時20人除罩吸煙 未見執法

【明報專訊】室內及室外公共地方強制戴口罩等限制社交距離的法例今起延長一周至本月11日，惟新例實施以來，不少煙民繼續在街上除口罩吸煙。本報記者昨在金鐘一行人天橋觀察，半小時內便見20人吸煙，其間未見警員執法。有煙民說因盡量在家時才吸煙，過去一周吸煙量減半；亦有人如常躲在街頭暗角吸煙，並留意是否有執法人員出現。有立法會議員認為警方一周僅約75次票控及定額罰款是「可恥」，令「口罩令」形同虛設。警方回應會按既定程序適當執法。
警方指出，自強制戴口罩法例生效以來，截至昨早5時，在指明公眾地方作出120次勸喻或警告，發出72張定額罰款通知書及3張傳票。本報記者昨午2時半至3時，在金鐘連接海富中心及統一中心的天橋觀察，於半小時內目睹約20人除下口罩吸煙，獨自或結伴吸煙的人約各佔一半，全部人吸煙約5至10分鐘後戴回口罩，其間未見警員巡邏。
煙民：過去一周吸煙量減半
一名不願具名的煙民與朋友在天橋吸煙約5分鐘，其間聊天。該煙民說，口罩令生效至今，昨首次在公眾地方吸煙，「之前盡量在家（吸煙）」。他說不擔心被票控，吸煙後會馬上離開。他說口罩令生效前每天吸煙約20支，現減至約10支。
另一煙民林小姐說，口罩令生效後每天如常午飯後到天橋吸煙，除法例生效首天見到控煙辦人員，其餘時間未見任何人執法。她說一周以來都在暗角吸煙，會留意是否有執法人員出現。她說不會結伴「圍爐」吸煙，不擔心除口罩有感染風險。
本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，未見警方就口罩令執法，「除了示威集會，街上基本上不見警察」。他說警方是口罩令的主要執法者，惟一周僅約75次票控及定額罰款是「可恥」，令防疫措施形同虛設。他認為政府檢疫安排漏洞引發第三波疫情，令市民付出代價，「煙民也是受害者」。
郭家麒：除了示威集會 街上不見警察
一周僅約75票控是「可恥」
對於部分地點經常有人聚集及除口罩吸煙，警方會否加強執法，警方回覆稱因疫情嚴峻，會按既定程序及考慮實際違規情况適當執法。
政府宣布公務員在家工作至今逾兩周，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，與3月在家工作時比較，當時市民較積極和緊張，但現時街上仍人多，亦會塞車，希望僱主能做多點，例如安排員工在家工作，讓疫情早日緩和。