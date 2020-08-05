天橋半小時20人除罩吸煙 未見執法

警方指出，自強制戴口罩法例生效以來，截至昨早5時，在指明公眾地方作出120次勸喻或警告，發出72張定額罰款通知書及3張傳票。本報記者昨午2時半至3時，在金鐘連接海富中心及統一中心的天橋觀察，於半小時內目睹約20人除下口罩吸煙，獨自或結伴吸煙的人約各佔一半，全部人吸煙約5至10分鐘後戴回口罩，其間未見警員巡邏。

煙民：過去一周吸煙量減半

一名不願具名的煙民與朋友在天橋吸煙約5分鐘，其間聊天。該煙民說，口罩令生效至今，昨首次在公眾地方吸煙，「之前盡量在家（吸煙）」。他說不擔心被票控，吸煙後會馬上離開。他說口罩令生效前每天吸煙約20支，現減至約10支。

另一煙民林小姐說，口罩令生效後每天如常午飯後到天橋吸煙，除法例生效首天見到控煙辦人員，其餘時間未見任何人執法。她說一周以來都在暗角吸煙，會留意是否有執法人員出現。她說不會結伴「圍爐」吸煙，不擔心除口罩有感染風險。

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，未見警方就口罩令執法，「除了示威集會，街上基本上不見警察」。他說警方是口罩令的主要執法者，惟一周僅約75次票控及定額罰款是「可恥」，令防疫措施形同虛設。他認為政府檢疫安排漏洞引發第三波疫情，令市民付出代價，「煙民也是受害者」。

郭家麒：除了示威集會 街上不見警察

一周僅約75票控是「可恥」

對於部分地點經常有人聚集及除口罩吸煙，警方會否加強執法，警方回覆稱因疫情嚴峻，會按既定程序及考慮實際違規情况適當執法。

政府宣布公務員在家工作至今逾兩周，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，與3月在家工作時比較，當時市民較積極和緊張，但現時街上仍人多，亦會塞車，希望僱主能做多點，例如安排員工在家工作，讓疫情早日緩和。

（疫情第三波）