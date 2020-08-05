方艙隊周內抵港 政府未答人數經費 張國鈞引官員：擴大檢測兩周內落實 數周可推

民建聯成員昨約見民政事務局長徐英偉。張國鈞會後稱，政府未來兩周可落實擴大病毒檢測的具體細節，數周內可為市民檢測，他轉述政府正構思如何收集樣本，與社區內的機構磋商中，冀未來一兩周可落實。民建聯提出「全民檢測」建議，但據知會上未有詳述檢測人數，因政府仍在評估檢測能力及相關物流安排。

本報連日向港府查詢有關擴大檢測的安排、指定3間在港內地檢測機構的原因、臨時醫院選址、內地支援隊具體工作、成本等，政府發言人昨回覆稱，具體安排仍在商討，落實後會適時公布。

臨時醫院選址亞博二期啟德兒童醫院

除了檢測，內地專家也將赴港協助籌建臨時醫院。據了解，醫院選址包括亞博館二期用地及啟德兒童醫院附近用地。醫管局總行政經理劉家獻昨稱，同事正規劃及研究於亞博館以外的社區治療設施，不同地方都考慮，目前仍規劃。

方艙隊員：港用地緊張 臨時醫院不止一層

方艙醫院支援隊成員之一、武漢中南建築設計院設計師謝琥昨接受有線新聞查詢時稱，臨時醫院與雷神山方艙醫院相近，但兩地規範不一，需時間協調，而由於香港用地緊張，臨時醫院應不止一層。

本報曾致電武漢中南建築設計院，接線職員稱不受訪。中南在官方微信稱，上周三（7月29日）接通知協助組建「香港方艙」，已開始設計，團隊會總結過往參與設計的方艙醫院，以潔污分區分離、三區兩通道、利用現有設施等方式設計。

另外，上周六抵港的內地核酸檢測支援隊先遣隊昨先後到訪3間在港內地檢測機構。先遣隊昨早近9時半到達位於大埔工業邨的華大基因，華大旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭亦到場，先遣隊中午轉到華昇位於太平工業園的檢測中心。先遣隊其後轉到「金域檢驗」位於觀塘海濱道的中心，再到「凱普生物」位於上環文咸東街的辦公室。本報致電金域查詢時，其首席營運總監黃庭欣稱不接受訪問。

明報記者

（疫情第三波）