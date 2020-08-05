港大研究：病毒感染人腦 現癲癇頭痛症狀

香港大學生物醫學學院、微生物學系和內科學系的研究人員，與中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所的科研團隊合作，利用誘導性多能幹細胞（iPSCs）衍生的人類神經祖細胞、神經細胞球和腦類器官作模型研究，發現新型冠狀病毒可有效感染神經祖細胞及複製，亦可感染人腦中的皮質神經元；受感染的神經細胞球和腦類器官亦能檢測到大量的新型冠狀病毒物質，反映此病毒可以有效感染人腦。

團隊：神經祖細胞受襲 致康復緩慢

領導研究的港大醫學院生物醫學學院教授黃建東表示，研究提供新冠病毒能直接感染人腦類器官的首個實驗證據，有助了解病毒引起神經系統併發症的發病機制，又認為未來需監測確診者中樞神經系統的長期影響。

參與研究的港大內科學系傳染病科主任孔繁毅解釋，人類神經祖細胞是「較年輕」的細胞，研究發現新冠病毒主要攻擊這類細胞，可致康復進度緩慢，這解釋了為何部分病人嗅覺味覺感染後3個月仍未康復。孔續稱，研究發現病毒亦攻擊神經元，解釋了為何外國有案例出現癲癇、腦炎等。

對於香港無此類個案，孔相信與本港很早用抗病毒藥有關，反映及早用抗病毒藥預防腦部併發症的重要。他稱，團隊下一步會利用上述感染模型試藥找出治療方案。

（疫情第三波）