慶回歸群組最少40確診 染疫女嬰無到過稻香

據衛生防護中心資料，截至前日「慶回歸群組」最少40人確診，連同本報分析流行病學關連而發現的第二代傳播個案，至少51人染疫。前日公布確診的9個月大女嬰於7月21日病發，至昨情况穩定；而昨新增的31歲女，於8月1日病發，該群組另有54歲女及58歲女居於亨俊樓，但中心資料顯示4人均沒到訪稻香。由於該中心沒公布流行病學關連的個案編號，暫未知4人感染途徑及關係。

此外，一名出席慶回歸晚宴的49歲女早前確診，她居住橫頭磡邨，另有一名與她有流行病學相關、居於慈民邨的84歲男，醫管局於8月2日公布男病人情况危殆，至昨仍危殆。自群組爆疫後，稻香集團全線分店自上月26日暫停營業，原定今日恢復營運，惟集團昨公布延長停業時間，暫定下周內恢復。

直銷群組增8確診 累計45宗

至於不停擴大的Star Global直銷群組昨增8宗確診，累計升至45宗，當中至少2人是職員；亦有一名曾於7月24日到長洲的患者確診，當日有約10多人，包括Star Global的人員，早前已有一名到長洲的人確診。至於曾辦培訓的尖沙嘴新文華中心，有傳媒指該處仍沒關閉，以及每枱超過兩人使用，衛生防護中心傳染病處主任張竹君沒正面回應，只稱正跟進，警方亦有協助。

（疫情第三波）