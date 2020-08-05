血庫告急 籲市民踴躍捐血 分娩或大量出血 胎盤前置孕婦：好驚

醫生：有個案需輸血20多包

懷孕逾36周、被診斷為嚴重胎盤前置的孕婦Katie上周五於facebook發帖文，稱要提早入院觀察，等待開刀，並引述醫生指她生產時或大量出血，但近日血庫存量緊張，可能僅可用數包血液；若無血可輸，就要收集流出的血液過濾後輸給自己，但因血液混雜胎水，有可能引致過敏及有生命危險。若血庫不能及時供血、她又無法用自己流出的血，或引發心臟問題、中風，甚至死亡。該孕婦表示「其實我都好驚」，呼籲大家「如果可以的話，可以麻煩大家去捐個血嗎？」

婦產科專科醫生余啟文表示，嚴重胎盤前置的孕婦生產時或會大量流血，5分鐘內已可流血1公升，故術前一般需準備4包血、4包血清、4包血小板，有個案甚至需輸血20多包。余引述2014年數據顯示本港有1.1%孕婦確診胎盤前置，當中一成生產時需要輸血，可在術前注射鐵素補血，若手術中無血可輸，可將該孕婦流出的血重新輸給她，或輸入生理溶劑爭取數小時找血液供應。

紅會：血液無代用品 血庫存量極低

香港紅十字會輸血服務中心回覆，中心血庫存量已下降至極低水平，各種血型存量極低，整體血庫存量只有約3至4日，由於血液並無代用品，但有儲存期，各醫院急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需大量血液救治病人，還有一班地中海貧血、血癌等病人，每天需足夠血液以作輸血治療，中心呼籲合資格市民預約捐血。

（疫情第三波）