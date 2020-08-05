夫婦分隔兩病房 醫護當信鴿傳情

轉機抵港確診 入院時無護照電話

78歲的Peter與74歲的Jane原打算3月26日經香港轉機往英國，詎料抵港後確診，被送入屯門醫院接受隔離治療。內科及老人科副顧問醫生朱振國稱，他們到澳洲旅遊不幸染疫，當時最擔心他倆是「過路人」，任何醫療決定亦可能令他們天人相隔。二人入院時身上無護照、無電話、無法聯絡領事館或家人，又分別被送入隔離病房，朱說，「可想而知他們多徬徨」，於是四出為二人找來兩部手提電話。朱形容二人樂天、易感恩、不埋怨，Jane從不擔心自己，只擔心Peter情况。可是Jane住院兩日後病况轉差，要轉入深切治療部。

問護士取小枕頭權當丈夫在旁

「原來他倆結婚多年，只分開過3次，這次是其中一次」。屯門醫院深切治療部部門主管陳勁松稱，醫護每天到便利店為她買烚蛋三文治，因她吃不慣炒蛋三文治，他則每朝買英文報紙給她。Jane與Peter以視像通話商量，決定插喉治療，陳為她插喉前，向她解說待兩周後，病况穩定了就可拔喉，Jane還跟她說「兩周後再見」。

二人分隔時，隔離病房資深護師吳淑芳笑言，Jane問護士拿來一個小枕頭，並將枕頭當作Peter，放在自己身邊，二人開始寫信，醫護充當「信鴿」幫忙傳「紙仔」，「香港人很繁忙，很少人這樣做」。

隨後Jane與Peter終於重逢，傳染病科顧問醫生吳玉容難忘Jane在重逢前頻頻梳頭、整理，「很多護士見到這一刻都很開心、感動，看見他們康復，真的很高興」。朱振國則記得當時Jane隔住玻璃，用手畫出一個心再加一支箭，象徵她的生命回來了，「看見她不重視其他事，最緊張二人要一起，這些都令人很感動」。二人5月15日康復出院，即日乘飛機返英國，他們的點滴卻一直留在醫護心中，成為新界西醫院聯網通訊的封面故事。

（疫情第三波）